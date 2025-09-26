La Balance du Compte Courant de l’Australie traduit la balance commerciale nette (la différence entre les marchandises et services exportés et importés), les revenus primaires et secondaires reçus par les résidents australiens de la part de non-résidents.

Le revenu primaire est constitué des revenus payables aux résidents par les non-résidents : rémunération des salariés, revenus de placement, revenus réinvestis, revenus locatifs portant intérêt provenant de biens à l’étranger, dividendes sur capitaux propres, subventions sur les produits. Le revenu secondaire peut se référer à l’aide humanitaire, aux envois de fonds de personnes résidant temporairement à l’étranger, aux subventions reçues par des étudiants non résidents pour la recherche universitaire, etc.

L’indicateur est désaisonnalisé

L’impact de l’indicateur sur les cours du dollar australien peut varier en fonction des conditions économiques actuelles. Le plus souvent, sa croissance est considérée comme positive pour la monnaie, car les résidents étrangers doivent acheter des dollars australiens afin de payer des marchandises ou des services.

Dernières valeurs: