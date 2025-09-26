Calendrier économique
Travaux de Construction Achevés en Australie t/t (Australia Construction Work Done q/q)
|Moyen
|3.0%
|0.4%
|
-0.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Australia Construction Work Done t/t mesure une variation du nombre de projets résidentiels et non résidentiels achevés, ainsi que de projets de construction technique, au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent.
Le calcul de l’indicateur couvre les travaux de construction de bâtiments et d’ingénierie effectués pour les secteurs privé et public. Le champ d’application comprend tous les projets approuvés impliquant la construction de nouveaux bâtiments, des modifications structurelles ou des extensions et la construction de communications techniques. Les travaux de maintenance sont exclus du calcul.
La version complète du rapport présente des données réparties en plusieurs classes selon les secteurs (privé ou public), les types de construction (résidentiels ou non résidentiels) et le type de travail (nouveaux projets ou modification de projets existants). Pour exclure l’impact de facteurs climatiques et d’autres facteurs économiquement mineurs, l’ajustement saisonnier est appliqué au calcul de l’indicateur.
Les travaux de construction effectués sont rarement interprétés comme un indicateur distinct. Cependant, cet indicateur est impliqué dans le calcul du PIB (le secteur de la construction est une partie importante de l’économie australienne). Il affecte également les marchés du logement et de l’immobilier commercial. Par conséquent, les analystes prennent en compte les chiffres lors de l’évaluation de la situation économique globale du pays.
La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTravaux de Construction Achevés en Australie t/t (Australia Construction Work Done q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
