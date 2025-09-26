Australia Construction Work Done t/t mesure une variation du nombre de projets résidentiels et non résidentiels achevés, ainsi que de projets de construction technique, au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent.

Le calcul de l’indicateur couvre les travaux de construction de bâtiments et d’ingénierie effectués pour les secteurs privé et public. Le champ d’application comprend tous les projets approuvés impliquant la construction de nouveaux bâtiments, des modifications structurelles ou des extensions et la construction de communications techniques. Les travaux de maintenance sont exclus du calcul.

La version complète du rapport présente des données réparties en plusieurs classes selon les secteurs (privé ou public), les types de construction (résidentiels ou non résidentiels) et le type de travail (nouveaux projets ou modification de projets existants). Pour exclure l’impact de facteurs climatiques et d’autres facteurs économiquement mineurs, l’ajustement saisonnier est appliqué au calcul de l’indicateur.

Les travaux de construction effectués sont rarement interprétés comme un indicateur distinct. Cependant, cet indicateur est impliqué dans le calcul du PIB (le secteur de la construction est une partie importante de l’économie australienne). Il affecte également les marchés du logement et de l’immobilier commercial. Par conséquent, les analystes prennent en compte les chiffres lors de l’évaluation de la situation économique globale du pays.

La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

