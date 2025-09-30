La décision de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) sur les taux d’intérêt est l’un des événements économiques les plus importants affectant les cours du dollar australien. La décision est adoptée par le Conseil d’Administration de la RBA.

Les réunions du Conseil d’administration, au cours desquelles la politique monétaire du pays est déterminée, sont tenues 11 fois par an (mensuellement, sauf en janvier). Les membres du Conseil examinent la disposition économique actuelle (à la fois l’ordre du jour interne et l’état de l’économie mondiale, ainsi que les principaux événements qui affectent les conditions financières et économiques),débattent de la politique monétaire actuelle et votent les mesures de politique monétaire et les taux d’intérêt.

La décision du conseil d’administration sur les taux d’intérêt est annoncée après la réunion.

La RBA pourrait réduire les taux d’intérêt pour aider l’inflation à atteindre un niveau cible. Inversement, si l’inflation dépasse le niveau cible, la RBA tenterait de rendre le dollar australien plus cher, pour lequel (en plus d’un ensemble d’autres mesures) le taux d’intérêt est relevé.

Par conséquent, chaque décision de taux d’intérêt de la Banque de Réserve d’Australie affecte directement les cours de l’AUD (en particulier lorsque le taux est modifié). Une décision de hausse conduit normalement à la croissance des cours AUD.

