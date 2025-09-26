Calendrier économique
Australie Dépenses d’ Équipement, d’Usine et de Machinerie t/t (Australia Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q)
|Bas
|0.3%
|0.0%
|
-1.7%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Australie Équipement, usines et machines Dépenses d’investissement t/t mesure l’évolution des dépenses d’investissement privées en équipement, au cours du trimestre donné par rapport au trimestre précédent.
Le calcul de l’indicateur comprend les dépenses relatives aux installations, aux machines, aux véhicules, aux appareils électriques, au matériel de bureau, au mobilier, aux équipements et accessoires ne faisant pas partie intégrante des bâtiments, des conteneurs, des outils spéciaux, etc.
L’indicateur fournit des données distinctes sur les dépenses en capital dans les secteurs les plus importants de l’économie australienne : la fabrication et l’exploitation minière, ainsi que d’autres industries. Les secteurs suivants ne sont pas inclus dans le calcul: agriculture, sylviculture et pêche; l’administration publique et la sécurité; l’éducation; soins de santé, fonds d’assurance retraite. L’indicateur ne couvre que les dépenses en capital des entreprises privées, de sorte que les unités opérationnelles du secteur public ne sont pas comprises dans le calcul.
Le montant des nouvelles dépenses en capital est calculé sur la base des données recueillies par le Bureau australien des statistiques à partir d’une enquête menée auprès de 9 000 sociétés privées en Australie. L’échantillon est mis à jour sur une base trimestrielle afin d’exclure les sociétés fermées et d’ajouter de nouvelles sociétés statistiquement significatives à la liste. Les sociétés de moins de 10 salariés sont exclues du calcul.
La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.
