La dépense de consommation finale t/t mesure une variation en pourcentage des dépenses courantes des ménages australiens et des institutions de services sans but lucratif au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. Une lecture plus élevée que prévu peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDépenses de consommation finale de l’Australie t/t (Australia Final Consumption Expenditure q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.