La déclaration de taux de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) est publiée 11 fois par an, après chaque réunion de la RBA. Il est généralement annoncé par le gouverneur de la RBA.

La déclaration fournit des informations sur la décision de la banque en matière de taux d’intérêt et une discussion sur les conditions économiques qui ont motivé cette décision.

La déclaration de taux de la RBA peut entraîner des fluctuations dans les cours du dollar australien. Le taux d’intérêt de la banque centrale est l’un des instruments de politique monétaire les plus importants. Il est modifié en fonction de l’avènement d’un certain ensemble de conditions sur le marché. Une augmentation du taux d’intérêt entraîne généralement une augmentation du dollar australien, et une diminution peut affaiblir la monnaie nationale.