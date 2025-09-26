Les permis de maisons privées en Australie m / m indiquent un changement dans le nombre de permis pour la construction de maisons privées accordés par les autorités de l’État du pays au cours du mois précédent par rapport au mois précédent.

Le calcul comprend les éléments suivants :

Permis de construction de nouveaux bâtiments

Permis pour les modifications et les ajouts aux bâtiments existants

Autorisations pour les travaux de réparation et de construction

Les statistiques comprennent les permis pour la construction d’immeubles résidentiels privés d’une valeur de 10 000 $ ou plus.

Les données de calcul sont recueillies auprès des organismes gouvernementaux locaux et des organismes de certification. Les chiffres sont désaisonnalisés, car l’intensité de la construction est généralement plus élevée à certaines périodes. Ainsi, la désaisonnalisation permet une comparaison plus correcte des données d’un mois à l’autre.

La valeur traduit la demande actuelle de logements. Il est considéré comme un indicateur de premier plan de l’activité de l’industrie nationale de la construction: une augmentation du nombre de permis de construction entraînera par la suite une multiplication des projets. En outre, l’indicateur peut indirectement affecter le secteur bancaire (en raison des prêts hypothécaires).

Cependant, il existe une autre interprétation possible de l’indicateur, car une offre excessive sur le marché du logement résidentiel peut avoir un impact négatif sur les prix à long terme.

Dernières valeurs: