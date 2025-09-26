Le taux de chômage en Australie est un pourcentage de chômeurs par rapport à la population active civile totale. Dans le calcul de l’indicateur, la personne qui a été activement à la recherche d’un emploi au cours des quatre dernières semaines et qui ne peut pas commencer à travailler maintenant est définie comme étant chômeur. Une telle personne est incluse dans le taux de chômage, qu’elle reçoive ou non des allocations de chômage.

L’indicateur est calculé sur la base de l’Enquête Mensuelle sur la Population. L’enquête est basée sur un échantillon d’environ 26 000 logements privés et couvre environ 0,32% des citoyens australiens âgés de 15 ans et plus. L’enquête n’inclut pas les membres des forces de défense permanentes, le personnel diplomatique des gouvernements étrangers, les résidents étrangers en Australie et les membres des forces de défense non australiennes stationnées en Australie.

Cet indicateur est le taux le plus couramment utilisé pour évaluer l’état du marché du travail australien. C’est l’un des indicateurs clés du développement économique du pays. Ce n’est pas un indicateur de prévision. Sa croissance ou son déclin est en fait le résultat de changements dans la situation économique.

La Banque de Réserve d’Australie utilise le taux de chômage comme l’un des paramètres clés pour déterminer les taux d’intérêt de la période en cours. Plus le taux de chômage est bas, plus l’évaluation de la santé économique du pays est optimiste. Inversement, la croissance du taux de chômage affecte négativement les cours du dollar australien.

Dernières valeurs: