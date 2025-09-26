Calendrier économique
Taux de chômage en Australie (Australia Unemployment Rate)
|Moyen
|4.2%
|4.2%
|
4.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|4.3%
|
4.2%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le taux de chômage en Australie est un pourcentage de chômeurs par rapport à la population active civile totale. Dans le calcul de l’indicateur, la personne qui a été activement à la recherche d’un emploi au cours des quatre dernières semaines et qui ne peut pas commencer à travailler maintenant est définie comme étant chômeur. Une telle personne est incluse dans le taux de chômage, qu’elle reçoive ou non des allocations de chômage.
L’indicateur est calculé sur la base de l’Enquête Mensuelle sur la Population. L’enquête est basée sur un échantillon d’environ 26 000 logements privés et couvre environ 0,32% des citoyens australiens âgés de 15 ans et plus. L’enquête n’inclut pas les membres des forces de défense permanentes, le personnel diplomatique des gouvernements étrangers, les résidents étrangers en Australie et les membres des forces de défense non australiennes stationnées en Australie.
Cet indicateur est le taux le plus couramment utilisé pour évaluer l’état du marché du travail australien. C’est l’un des indicateurs clés du développement économique du pays. Ce n’est pas un indicateur de prévision. Sa croissance ou son déclin est en fait le résultat de changements dans la situation économique.
La Banque de Réserve d’Australie utilise le taux de chômage comme l’un des paramètres clés pour déterminer les taux d’intérêt de la période en cours. Plus le taux de chômage est bas, plus l’évaluation de la santé économique du pays est optimiste. Inversement, la croissance du taux de chômage affecte négativement les cours du dollar australien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de chômage en Australie (Australia Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress