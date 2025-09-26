Les permis de construction en Australie m/m représentent une modification du nombre de permis délivrés par les autorités gouvernementales pour les nouveaux projets de construction, y compris les logements, les bâtiments commerciaux et industriels, au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Le calcul comprend les éléments suivants :

Permis de construction de nouveaux bâtiments

Permis pour les modifications et les ajouts aux bâtiments existants

Autorisations pour les travaux de réparation et de construction

Les statistiques comprennent les permis pour la construction d’immeubles résidentiels d’une valeur de 10 000 $ ou plus. Le coût minimum des bâtiments non résidentiels compris dans le calcul de l’indicateur est de 50 000 $.

Les données de calcul sont recueillies auprès des organismes gouvernementaux locaux et des organismes de certification. Les chiffres sont désaisonnalisés, car l’intensité de la construction est généralement plus élevée à certaines périodes. Ainsi, la désaisonnalisation permet une comparaison plus correcte des données d’un mois à l’autre.

La valeur traduit la demande actuelle de logements et de bâtiments commerciaux. Il est considéré comme un indicateur de premier plan de l’activité de l’industrie nationale de la construction: une augmentation du nombre de permis de construction entraînera par la suite une multiplication des projets. En outre, l’indicateur peut indirectement affecter le secteur bancaire (en raison des prêts hypothécaires et des crédits pour l’expansion de la production).

Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Dernières valeurs: