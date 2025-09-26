CalendrierSections

Permis de Construction en Australie m/m (Australia Building Approvals m/m)

Pays :
Australie
AUD, Dollar australien
Source
Bureau Australien des Statistiques. (Australian Bureau of Statistics)
Secteur
Affaires
Moyen -8.2% -0.6%
12.2%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
8.0%
-8.2%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les permis de construction en Australie m/m représentent une modification du nombre de permis délivrés par les autorités gouvernementales pour les nouveaux projets de construction, y compris les logements, les bâtiments commerciaux et industriels, au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Le calcul comprend les éléments suivants :

  • Permis de construction de nouveaux bâtiments
  • Permis pour les modifications et les ajouts aux bâtiments existants
  • Autorisations pour les travaux de réparation et de construction

Les statistiques comprennent les permis pour la construction d’immeubles résidentiels d’une valeur de 10 000 $ ou plus. Le coût minimum des bâtiments non résidentiels compris dans le calcul de l’indicateur est de 50 000 $.

Les données de calcul sont recueillies auprès des organismes gouvernementaux locaux et des organismes de certification. Les chiffres sont désaisonnalisés, car l’intensité de la construction est généralement plus élevée à certaines périodes. Ainsi, la désaisonnalisation permet une comparaison plus correcte des données d’un mois à l’autre.

La valeur traduit la demande actuelle de logements et de bâtiments commerciaux. Il est considéré comme un indicateur de premier plan de l’activité de l’industrie nationale de la construction: une augmentation du nombre de permis de construction entraînera par la suite une multiplication des projets. En outre, l’indicateur peut indirectement affecter le secteur bancaire (en raison des prêts hypothécaires et des crédits pour l’expansion de la production).

Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePermis de Construction en Australie m/m (Australia Building Approvals m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
-8.2%
-0.6%
12.2%
juin 2025
11.9%
1.6%
2.2%
mai 2025
3.2%
-2.3%
-4.1%
avr. 2025
-5.7%
-1.8%
-7.1%
mars 2025
-8.8%
0.7%
-0.2%
févr. 2025
-0.3%
0.9%
6.9%
janv. 2025
6.3%
0.4%
1.7%
déc. 2024
0.7%
0.7%
-3.4%
nov. 2024
-3.6%
0.0%
5.2%
oct. 2024
4.2%
1.4%
5.8%
sept. 2024
4.4%
-0.2%
-3.9%
août 2024
-6.1%
1.3%
11.0%
juil. 2024
10.4%
-3.8%
-6.4%
juin 2024
-6.5%
-0.9%
5.7%
mai 2024
5.5%
-1.5%
1.9%
avr. 2024
-0.3%
3.4%
2.7%
mars 2024
1.9%
0.8%
-0.9%
févr. 2024
-1.9%
5.1%
-2.5%
janv. 2024
-1.0%
7.6%
-10.1%
déc. 2023
-9.5%
7.0%
0.3%
nov. 2023
1.6%
-11.4%
7.2%
oct. 2023
7.5%
-9.0%
-4.0%
sept. 2023
-4.6%
-1.7%
8.1%
août 2023
7.0%
17.9%
-7.4%
juil. 2023
-8.1%
-10.8%
-7.9%
juin 2023
-7.7%
-5.9%
20.5%
mai 2023
20.6%
8.6%
-6.8%
avr. 2023
-8.1%
-7.4%
-1.0%
mars 2023
-0.1%
-3.5%
3.9%
févr. 2023
4.0%
-2.6%
-27.1%
janv. 2023
-27.6%
-6.3%
15.3%
déc. 2022
18.5%
14.6%
-8.8%
nov. 2022
-9.0%
17.6%
-5.6%
oct. 2022
-6.0%
-14.4%
-8.1%
sept. 2022
-5.8%
4.7%
23.1%
août 2022
28.1%
6.1%
-18.2%
juil. 2022
-17.2%
-5.8%
-0.6%
juin 2022
-0.7%
-13.1%
11.2%
mai 2022
9.9%
20.4%
-3.9%
avr. 2022
-2.4%
4.3%
-19.2%
mars 2022
-18.5%
23.1%
42.0%
févr. 2022
43.5%
-7.6%
-27.1%
janv. 2022
-27.9%
0.7%
9.8%
déc. 2021
8.2%
-1.8%
2.6%
nov. 2021
3.6%
-2.0%
-13.6%
oct. 2021
-12.9%
5.6%
-3.9%
sept. 2021
-4.3%
-12.7%
7.6%
août 2021
6.8%
-6.4%
-8.6%
juil. 2021
-8.6%
6.0%
-5.5%
juin 2021
-6.7%
-7.4%
-7.6%
