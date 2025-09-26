Calendrier économique
Permis de Construction en Australie m/m (Australia Building Approvals m/m)
|Moyen
|-8.2%
|-0.6%
|
12.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|8.0%
|
-8.2%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les permis de construction en Australie m/m représentent une modification du nombre de permis délivrés par les autorités gouvernementales pour les nouveaux projets de construction, y compris les logements, les bâtiments commerciaux et industriels, au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Le calcul comprend les éléments suivants :
- Permis de construction de nouveaux bâtiments
- Permis pour les modifications et les ajouts aux bâtiments existants
- Autorisations pour les travaux de réparation et de construction
Les statistiques comprennent les permis pour la construction d’immeubles résidentiels d’une valeur de 10 000 $ ou plus. Le coût minimum des bâtiments non résidentiels compris dans le calcul de l’indicateur est de 50 000 $.
Les données de calcul sont recueillies auprès des organismes gouvernementaux locaux et des organismes de certification. Les chiffres sont désaisonnalisés, car l’intensité de la construction est généralement plus élevée à certaines périodes. Ainsi, la désaisonnalisation permet une comparaison plus correcte des données d’un mois à l’autre.
La valeur traduit la demande actuelle de logements et de bâtiments commerciaux. Il est considéré comme un indicateur de premier plan de l’activité de l’industrie nationale de la construction: une augmentation du nombre de permis de construction entraînera par la suite une multiplication des projets. En outre, l’indicateur peut indirectement affecter le secteur bancaire (en raison des prêts hypothécaires et des crédits pour l’expansion de la production).
Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePermis de Construction en Australie m/m (Australia Building Approvals m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
