Calendrier économique
Produit Intérieur Brut Annuel (PIB) de l’Australie (Australia Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Moyen
|N/D
|1.0%
|
1.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le produit intérieur brut ou PIB annuel de l’Australie traduit les variations de la valeur marchande des marchandises et services produits par l’économie nationale au cours du trimestre déclaré par rapport au même trimestre de l’année précédente, déduction faite des coûts de production.
Trois approches peuvent être appliquées au calcul du PIB.
- Avec l’approche du revenu, le PIB est calculé comme le montant de la rémunération des employés, de l’excédent brut d’exploitation, du revenu mixte brut net des subventions de production et des coûts d’importation. Ce montant est ajusté à l’aide du déflateur de prix.
- La méthode des dépenses suggère de calculer le PIB comme un total de toutes les dépenses finales, des variations de stock et des exportations nettes de marchandises et de services (nettes des importations).
- Enfin, l’approche du PIB par production est le total de la valeur ajoutée brute pour chaque industrie, calculée à l’aide des prix de base et des impôts moins les subventions sur les produits. Les prix de base se réfèrent aux montants reçus par les fabricants, y compris le coût de toute subvention sur les produits, avant taxes.
Ces trois estimations sont produites indépendamment les unes des autres, à l’aide de sources de données différentes. Ainsi, bien que les résultats devraient théoriquement coïncider, les estimations réelles du PIB sont différentes. Le Bureau australien des statistiques aligne ces calculs chaque année, en les équilibrant dans des tableaux d’approvisionnement et d’utilisation. Un tel alignement génère le PIB de référence utilisé par les analystes et les économistes.
Le PIB est généralement utilisé comme indicateur de l’état de l’économie nationale et du niveau de vie. Sa croissance est interprétée comme le renforcement de l’économie, le déclin indique un affaiblissement.
L’impact du PIB sur les cours du dollar australien est associé à l’inflation. À son tour, le rapport entre le PIB et l’inflation est très délicat. En général, la croissance du PIB est principalement liée à une augmentation des dépenses intérieures, ce qui peut augmenter l’inflation. Cette croissance peut stimuler l’économie et les cours en monnaie nationale peuvent augmenter. Cependant, une trop forte croissance du PIB peut être dangereuse, car une surchauffe inflationniste entraîne un affaiblissement de l’économie. La plupart des économistes s’accordent aujourd’hui à dire que l’économie peut être sûre et stable avec une croissance du PIB de 2,5% à 3,5% par an.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit Intérieur Brut Annuel (PIB) de l’Australie (Australia Gross Domestic Product (GDP) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress