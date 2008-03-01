- Estructura de fecha
- Estructura de parámetros de entrada de indicador
- Estructura de datos históricos
- Estructura de profundidad de mercado
- Estructura de solicitud comercial
- Estructura de resultados de verificación de una solicitud comercial
- Estructura de resultado de solicitud comercial
- Structure of a Trade Transaction
- Estructura para obtención de precios actuales
- Estructuras del calendario económico
MqlDateTime
La estructura de la fecha contiene ocho campos del tipo int.
struct MqlDateTime
{
int year; // año
int mon; // mes
int day; // día
int hour; // hora
int min; // minutos
int sec; // segundos
int day_of_week; // día de la semana (0-domingo, 1-lunes, ... ,6-sábado)
int day_of_year; // número del día del año (el primero de enero tiene el número 0)
};
Nota
Número del día del año day_of_year del año bisiesto, empezando desde Marzo, será diferente del número del día del año en el año no bisiesto.
Ejemplo:
void OnStart()
