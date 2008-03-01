MqlDateTime

La estructura de la fecha contiene ocho campos del tipo int.

struct MqlDateTime

{

int year; // año

int mon; // mes

int day; // día

int hour; // hora

int min; // minutos

int sec; // segundos

int day_of_week; // día de la semana (0-domingo, 1-lunes, ... ,6-sábado)

int day_of_year; // número del día del año (el primero de enero tiene el número 0)

};

Nota

Número del día del año day_of_year del año bisiesto, empezando desde Marzo, será diferente del número del día del año en el año no bisiesto.

Ejemplo:

void OnStart()

{

//---

datetime date1=D'2008.03.01';

datetime date2=D'2009.03.01';



MqlDateTime str1,str2;

TimeToStruct(date1,str1);

TimeToStruct(date2,str2);

printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str1.day,str1.mon,

str1.year,str1.day_of_year);

printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str2.day,str2.mon,

str2.year,str2.day_of_year);

}

/* Resultado

01.03.2008, day of year = 60

01.03.2009, day of year = 59

*/

Véase también

TimeToStruct, Estructuras y clases