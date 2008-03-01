DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasEstructuras de datosEstructura de fecha 

MqlDateTime

La estructura de la fecha contiene ocho campos del tipo int.

struct MqlDateTime
  {
   int year;           // año
   int mon;            // mes
   int day;            // día
   int hour;           // hora
   int min;            // minutos
   int sec;            // segundos
   int day_of_week;    // día de la semana (0-domingo, 1-lunes, ... ,6-sábado)
   int day_of_year;    // número del día del año (el primero de enero tiene el número 0)
  };

Nota

Número del día del año day_of_year del año bisiesto, empezando desde Marzo, será diferente del número del día del año en el año no bisiesto.

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//---
   datetime date1=D'2008.03.01';
   datetime date2=D'2009.03.01';
 
   MqlDateTime str1,str2;
   TimeToStruct(date1,str1);
   TimeToStruct(date2,str2);
   printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str1.day,str1.mon,
          str1.year,str1.day_of_year);
   printf("%02d.%02d.%4d, day of year = %d",str2.day,str2.mon,
          str2.year,str2.day_of_year);
  }
/*  Resultado
   01.03.2008, day of year = 60
   01.03.2009, day of year = 59
*/

Véase también

TimeToStruct, Estructuras y clases