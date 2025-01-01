- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
CExpertSignal
CExpertSignal es una clase base para las señales de trading, no hace nada (a excepción de los métodos CheckReverseLong() y CheckReverseShort()) salvo proporcionar las interfaces.
Cómo utilizarla:
1. Prepare un algoritmo para las señales de trading;
2. Cree su propia clase de trading, haciéndola heredar de CExpertSignal;
3. Sobreescriba los métodos virtuales de su clase, escribiendo sus propios algoritmos.
Puede encontrar algunos ejemplos de clases de señales de trading en la carpeta Expert\Signal\.
Descripción
CExpertSignal es una clase base para la implementación de algoritmos de señales de trading.
Declaración
|
class CExpertSignal : public CExpertBase
Título
|
#include <Expert\ExpertSignal.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CExpertSignal
Descendientes directos
CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR
Métodos de la clase
|
Inicialización
|
|
virtual InitIndicators
|
Inicializa los indicadores y las series temporales
|
virtual ValidationSettings
|
Comprueba las configuraciones
|
virtual AddFilter
|
Añade un filtro a una señal combinada
|
Acceso a datos protegidos
|
|
Establece el nivel del precio base
|
Obtiene las banderas de la serie temporal utilizada
|
Establecimiento de los parámetros
|
|
Establece el valor del parámetro "Peso"
|
Establece el valor del parámetro "Uso de patrones"
|
Establece el valor del parámetro "General"
|
Establece el valor del parámetro "Ignorar"
|
Establece el valor del parámetro "Invertir"
|
Establece el valor del parámetro "Abrir umbral"
|
Establece el valor del parámetro "Cerrar umbral"
|
Establece el valor del parámetro "Nivel de precio"
|
Establece el valor del parámetro "Nivel stop"
|
Establece el valor del parámetro "Nivel take"
|
Establece el valor del parámetro "Vencimiento"
|
Establece el valor del parámetro "Magia"
|
Comprobación de condiciones
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Comprueba las condiciones de apertura de la posición larga
|
virtual CheckCloseLong
|
Comprueba las condiciones de cierre de la posición larga
|
virtual CheckOpenShort
|
Comprueba las condiciones de apertura de la posición corta
|
virtual CheckCloseShort
|
Comprueba las condiciones de cierre de la posición corta
|
virtual CheckReverseLong
|
Comprueba las condiciones de reversión de la posición larga
|
virtual CheckReverseShort
|
Comprueba las condiciones de reversión de la posición corta
|
Establecimiento de parámetros
|
|
virtual OpenLongParams
|
Establece los parámetros de apertura de la posición larga
|
virtual OpenShortParams
|
Establece los parámetros de apertura de la posición corta
|
virtual CloseLongParams
|
Establece los parámetros de cierre de la posición larga
|
virtual CloseShortParams
|
Establece los parámetros de cierre de la posición corta
|
Comprueba las condiciones de Order Trailing
|
|
virtual CheckTrailingOrderLong
|
Comprueba las condiciones para modificar los parámetros de la orden Buy Pending
|
virtual CheckTrailingOrderShort
|
Comprueba las condiciones para modificar los parámetros de la orden Sell Pending
|
Métodos para comprobar la formación de órdenes de mercado
|
|
virtual LongCondition
|
Obtiene el resultado de la comprobación de las condiciones de compra
|
virtual ShortCondition
|
Obtiene el resultado de la comprobación de las condiciones de venta
|
virtual Direction
|
Obtiene la dirección "ponderada" del precio
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries