DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignal 

CExpertSignal

CExpertSignal es una clase base para las señales de trading, no hace nada (a excepción de los métodos CheckReverseLong() y CheckReverseShort()) salvo proporcionar las interfaces.

Cómo utilizarla:

1. Prepare un algoritmo para las señales de trading;
2. Cree su propia clase de trading, haciéndola heredar de CExpertSignal;
3. Sobreescriba los métodos virtuales de su clase, escribiendo sus propios algoritmos.

Puede encontrar algunos ejemplos de clases de señales de trading en la carpeta Expert\Signal\.

Descripción

CExpertSignal es una clase base para la implementación de algoritmos de señales de trading.

Declaración

   class CExpertSignal : public CExpertBase

Título

   #include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CExpertBase

          CExpertSignal

Descendientes directos

CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

Métodos de la clase

Inicialización

 

virtual InitIndicators

Inicializa los indicadores y las series temporales

virtual ValidationSettings

Comprueba las configuraciones

virtual AddFilter

Añade un filtro a una señal combinada

Acceso a datos protegidos

 

BasePrice

Establece el nivel del precio base

UsedSeries

Obtiene las banderas de la serie temporal utilizada

Establecimiento de los parámetros

 

Weight

Establece el valor del parámetro "Peso"

PatternsUsage

Establece el valor del parámetro "Uso de patrones"

General

Establece el valor del parámetro "General"

Ignore

Establece el valor del parámetro "Ignorar"

Invert

Establece el valor del parámetro "Invertir"

ThresholdOpen

Establece el valor del parámetro "Abrir umbral"

ThresholdClose

Establece el valor del parámetro "Cerrar umbral"

PriceLevel

Establece el valor del parámetro "Nivel de precio"

StopLevel

Establece el valor del parámetro "Nivel stop"

TakeLevel

Establece el valor del parámetro "Nivel take"

Expiration

Establece el valor del parámetro "Vencimiento"

Magic

Establece el valor del parámetro "Magia"

Comprobación de condiciones

 

virtual CheckOpenLong

Comprueba las condiciones de apertura de la posición larga

virtual CheckCloseLong

Comprueba las condiciones de cierre de la posición larga

virtual CheckOpenShort

Comprueba las condiciones de apertura de la posición corta

virtual CheckCloseShort

Comprueba las condiciones de cierre de la posición corta

virtual CheckReverseLong

Comprueba las condiciones de reversión de la posición larga

virtual CheckReverseShort

Comprueba las condiciones de reversión de la posición corta

Establecimiento de parámetros

 

virtual OpenLongParams

Establece los parámetros de apertura de la posición larga

virtual OpenShortParams

Establece los parámetros de apertura de la posición corta

virtual CloseLongParams

Establece los parámetros de cierre de la posición larga

virtual CloseShortParams

Establece los parámetros de cierre de la posición corta

Comprueba las condiciones de Order Trailing

 

virtual CheckTrailingOrderLong

Comprueba las condiciones para modificar los parámetros de la orden Buy Pending

virtual CheckTrailingOrderShort

Comprueba las condiciones para modificar los parámetros de la orden Sell Pending

Métodos para comprobar la formación de órdenes de mercado

 

virtual LongCondition

Obtiene el resultado de la comprobación de las condiciones de compra

virtual ShortCondition

Obtiene el resultado de la comprobación de las condiciones de venta

virtual Direction

Obtiene la dirección "ponderada" del precio

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries