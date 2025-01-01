CExpertSignal

CExpertSignal es una clase base para las señales de trading, no hace nada (a excepción de los métodos CheckReverseLong() y CheckReverseShort()) salvo proporcionar las interfaces.

Cómo utilizarla:

1. Prepare un algoritmo para las señales de trading;

2. Cree su propia clase de trading, haciéndola heredar de CExpertSignal;

3. Sobreescriba los métodos virtuales de su clase, escribiendo sus propios algoritmos.

Puede encontrar algunos ejemplos de clases de señales de trading en la carpeta Expert\Signal\.

Descripción

CExpertSignal es una clase base para la implementación de algoritmos de señales de trading.

Declaración

class CExpertSignal : public CExpertBase

Título

#include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CExpertBase CExpertSignal Descendientes directos CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

Métodos de la clase

Inicialización virtual InitIndicators Inicializa los indicadores y las series temporales virtual ValidationSettings Comprueba las configuraciones virtual AddFilter Añade un filtro a una señal combinada Acceso a datos protegidos BasePrice Establece el nivel del precio base UsedSeries Obtiene las banderas de la serie temporal utilizada Establecimiento de los parámetros Weight Establece el valor del parámetro "Peso" PatternsUsage Establece el valor del parámetro "Uso de patrones" General Establece el valor del parámetro "General" Ignore Establece el valor del parámetro "Ignorar" Invert Establece el valor del parámetro "Invertir" ThresholdOpen Establece el valor del parámetro "Abrir umbral" ThresholdClose Establece el valor del parámetro "Cerrar umbral" PriceLevel Establece el valor del parámetro "Nivel de precio" StopLevel Establece el valor del parámetro "Nivel stop" TakeLevel Establece el valor del parámetro "Nivel take" Expiration Establece el valor del parámetro "Vencimiento" Magic Establece el valor del parámetro "Magia" Comprobación de condiciones virtual CheckOpenLong Comprueba las condiciones de apertura de la posición larga virtual CheckCloseLong Comprueba las condiciones de cierre de la posición larga virtual CheckOpenShort Comprueba las condiciones de apertura de la posición corta virtual CheckCloseShort Comprueba las condiciones de cierre de la posición corta virtual CheckReverseLong Comprueba las condiciones de reversión de la posición larga virtual CheckReverseShort Comprueba las condiciones de reversión de la posición corta Establecimiento de parámetros virtual OpenLongParams Establece los parámetros de apertura de la posición larga virtual OpenShortParams Establece los parámetros de apertura de la posición corta virtual CloseLongParams Establece los parámetros de cierre de la posición larga virtual CloseShortParams Establece los parámetros de cierre de la posición corta Comprueba las condiciones de Order Trailing virtual CheckTrailingOrderLong Comprueba las condiciones para modificar los parámetros de la orden Buy Pending virtual CheckTrailingOrderShort Comprueba las condiciones para modificar los parámetros de la orden Sell Pending Métodos para comprobar la formación de órdenes de mercado virtual LongCondition Obtiene el resultado de la comprobación de las condiciones de compra virtual ShortCondition Obtiene el resultado de la comprobación de las condiciones de venta virtual Direction Obtiene la dirección "ponderada" del precio