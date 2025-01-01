Matrices y vectores

El tipo vector es un tipo de datos especial en MQL5 que permite realizar operaciones con vectores. Un vector es un array (matriz) unidimensional de tipo double. Es uno de los conceptos fundamentales del álgebra lineal, utilizado en muchos campos de la ciencia, incluida la física, la geometría y otros. Los vectores se usan para resolver sistemas de ecuaciones lineales, en gráficos 3D y en otras áreas de aplicación. Los vectores se pueden sumar y multiplicar. La longitud o distancia entre vectores se puede obtener mediante la Norma. En programación, los vectores se representan generalmente con la ayuda de arrays de elementos homogéneos que pueden no tener operaciones vectoriales regulares, es decir, cuando los arrays no se pueden sumar o multiplicar, y no tienen una norma.

Los vectores se pueden representar como vectores de fila y vectores de cadena cuando se trabaja con matrices. Además, los vectores en álgebra lineal utilizan los conceptos de covarianza y contravarianza. Estos conceptos no suponen ninguna diferencia a la hora de escribir un código en MQL5, ya que solo el programador decide qué es cada objeto del tipo vectorial. Por ejemplo, puede ser vector de rotación, de desplazamiento o de compresión en gráficos 3D.

En términos generales, desde el punto de vista del álgebra lineal, un número también es un vector, pero en un espacio vectorial unidimensional. Un vector en sí mismo puede considerarse como un caso especial de una matriz.

El tipo matrix es otro tipo de datos especial en MQL5 para representar matrices. Una matriz es en realidad un array bidimensional del tipo double. Los vectores y matrices se han introducido en MQL5 para facilitar las operaciones con ciertos tipos de conjuntos de datos. Con ellos, los desarrolladores pueden beneficiarse de las posibilidades del álgebra lineal de una forma sencilla y similar a las matemáticas. Las matrices se pueden usar para escribir sistemas de ecuaciones diferenciales o lineales de forma compacta. El número de filas de la matriz se corresponde con el número de ecuaciones, mientras que el número de columnas es igual al número de incógnitas. Como resultado, los sistemas de ecuaciones lineales se pueden resolver utilizando operaciones con matrices.

Existen los siguientes tipos de datos:

matrix – matriz que contiene elementos de tipo double

matrixf – matriz que contiene elementos del tipo float

matrix – matriz que contiene elementos del tipo complex

vector – vector que contiene elementos del tipo double

vectorf – vector que contiene elementos del tipo float

vectorc – vector que contiene elementos del tipo complex

Para su uso en funciones de plantilla, podemos utilizar la entrada matrix<double>, matrix<float>, matrix<complex>, vector<double>, vector<float>, vector<complex> en lugar de los tipos correspondientes.

Para las matrices se definen las siguientes operaciones algebraicas:

Adición de matrices del mismo tamaño

Multiplicación de matrices de tamaño adecuado: el número de columnas en la matriz izquierda debe ser igual al número de filas en la matriz derecha

Multiplicación de matrices por un vector de columna; multiplicación de un vector de fila por una matriz según la regla de multiplicación de matrices. En este sentido, el vector supone un caso especial de una matriz.

Multiplicación de matrices por un número, es decir, por un escalar

Las matemáticas consideran muchos tipos de matrices distintos. Por ejemplo, matrices de identidad, simétricas, asimétricas, triangulares superior e inferior y de otros tipos. Varias formas normales juegan un papel importante en la teoría de matrices. Representan una determinada forma canónica de una matriz, que se puede obtener con la ayuda de determinadas transformaciones. En la práctica, se usan formas normales con propiedades adicionales, como por ejemplo la estabilidad.

El uso de vectores y matrices, o mejor dicho, de métodos especiales de los tipos relevantes, permite crear un código más simple, claro y conciso, cercano a la notación matemática. Con estos métodos, podrá evitar la necesidad de crear ciclos anidados o tener en cuenta la indexación correcta de arrays en los cálculos. Por consiguiente, la utilización de estos métodos aumenta la fiabilidad y la velocidad de desarrollo de programas complejos.

Lista de métodos de matrices y vectoriales

Los tipos matrix y vector incluyen métodos que se corresponden con los métodos relevantes de la biblioteca NumPy. Con estos métodos, podrá traducir algoritmos y códigos de Python a MQL5 con un esfuerzo mínimo. Muchas tareas de procesamiento de datos, ecuaciones matemáticas, redes neuronales y tareas de aprendizaje automático se pueden resolver con la ayuda de bibliotecas y métodos de Python listos para usar.