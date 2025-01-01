- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Resize
Retorna una nueva matriz de la forma y el tamaño especificados.
|
bool matrix::Resize(
Parámetros
rows
[in] Nuevo número de filas.
cols
[in] Nuevo número de columnas.
Valor retornado
Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.
Observación
La matriz (o vector) se procesa en el lugar. No se crea ninguna copia. Podemos establecer las dimensiones que deseemos, es decir, rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. A diferencia de Reshape, la matriz se procesa línea por línea. Si aumenta el número de columnas, los valores de las columnas "sobrantes" no estarán definidos. Al aumentar el número de filas, los valores de los elementos de las nuevas filas no estarán definidos. Al reducir el número de columnas, cada fila de la matriz se truncará.
Ejemplo:
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};