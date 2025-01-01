DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresEstadísticasArgMax 

ArgMax

Retorna el índice del valor máximo.

ulong vector::ArgMax();
 
ulong matrix::ArgMax();
 
vector matrix::ArgMax(
  const int  axis      // eje
   );

Parámetros

axis

[in]  Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical.

Valor retornado

Índice del valor máximo.

Ejemplo:

   matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vector cols_max=matrix_a.ArgMax(0);
   vector rows_max=matrix_a.ArgMax(1);
   ulong  matrix_max=matrix_a.ArgMax();
 
   Print("cols_max=",cols_max);
   Print("rows_max=",rows_max);
   Print("max index ",matrix_max,"  max value ",matrix_a.Flat(matrix_max));
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_max=[0,3,1]
   rows_max=[0,2,0,1]
   max index 5  max value 12.0
   */