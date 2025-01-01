Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresEstadísticasArgMax ArgMaxArgMinMaxMinPtpSumProdCumSumCumProdPercentileQuantileMedianMeanAverageStdVarLinearRegression ArgMax Retorna el índice del valor máximo. ulong vector::ArgMax(); ulong matrix::ArgMax(); vector matrix::ArgMax( const int axis // eje ); Parámetros axis [in] Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical. Valor retornado Índice del valor máximo. Ejemplo: matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}}; Print("matrix_a\n",matrix_a); vector cols_max=matrix_a.ArgMax(0); vector rows_max=matrix_a.ArgMax(1); ulong matrix_max=matrix_a.ArgMax(); Print("cols_max=",cols_max); Print("rows_max=",rows_max); Print("max index ",matrix_max," max value ",matrix_a.Flat(matrix_max)); /* matrix_a [[10,3,2] [1,8,12] [6,5,4] [7,11,9]] cols_max=[0,3,1] rows_max=[0,2,0,1] max index 5 max value 12.0 */ Estadísticas ArgMin