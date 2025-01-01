Power

Eleva una matriz cuadrada a la potencia entera indicada.

matrix matrix::Power(

const int power

);

Parámetros

power

[in] El exponente puede ser cualquier número entero: positivo, negativo o cero.

Valor retornado

Matriz.

Observación

La matriz resultante tendrá el mismo tamaño que la matriz original. En caso de elevar la matriz a la potencia 0, se retornará una matriz unitaria. La potencia positiva n significa que la matriz original se multiplica n veces por sí misma. La potencia negativa -n significa que primero se invierte la matriz original y luego la matriz invertida se multiplica por sí misma n veces.

Aquí vemos un algoritmo simple para la multiplicación de matrices en MQL5:

bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)

{

//--- la matriz deberá ser cuadrada

if(a.Rows()!=a.Cols())

return(false);

//--- el tamaño de la matriz resultante es exactamente el mismo

ulong rows=a.Rows();

ulong cols=a.Cols();

matrix result(rows,cols);

//--- con una potencia cero, retornaremos una matriz unitaria

if(power==0)

result.Identity();

else

{

//--- con una potencia cero, primero invertiremos la matriz

if(power<0)

{

matrix inverted=a.Inv();

result=inverted;

for(int i=-1; i>power; i--)

result=result.MatMul(inverted);

}

else

{

result=a;

for(int i=1; i<power; i++)

result=result.MatMul(a);

}

}

//---

c=result;

return(true);

}

Ejemplo en MQL5:

matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};

Print("i:

", i);



Print("i.Power(3):

", i.Power(3));



Print("i.Power(0):

", i.Power(0));



Print("i.Power(-3):

", i.Power(-3));



/*

i:

[[0,1]

[-1,0]]



i.Power(3):

[[0,-1]

[1,0]]



i.Power(0):

[[1,0]

[0,1]]



i.Power(-3):

[[0, -1]

[1,0]]

*/

Ejemplo en Python: