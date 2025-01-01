Power
Eleva una matriz cuadrada a la potencia entera indicada.
|
matrix matrix::Power(
Parámetros
power
[in] El exponente puede ser cualquier número entero: positivo, negativo o cero.
Valor retornado
Matriz.
Observación
La matriz resultante tendrá el mismo tamaño que la matriz original. En caso de elevar la matriz a la potencia 0, se retornará una matriz unitaria. La potencia positiva n significa que la matriz original se multiplica n veces por sí misma. La potencia negativa -n significa que primero se invierte la matriz original y luego la matriz invertida se multiplica por sí misma n veces.
Aquí vemos un algoritmo simple para la multiplicación de matrices en MQL5:
|
bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)
Ejemplo en MQL5:
|
matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};
Ejemplo en Python:
|
import numpy as np