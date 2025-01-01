Tri

Función estática. Crea una matriz con unidades en la diagonal indicada y por debajo de la misma, y ceros en el resto.

static matrix matrix::Tri(

const ulong rows,

const ulong cols,

const int ndiag=0

);

Parámetros

rows

[in] Número de filas en la matriz.

cols

[in] Número de columnas en la matriz.

ndiag=0

[in] Subdiagonal de la matriz que se rellenará y por debajo la cual se rellenarán las demás diagonales. k = 0 – diagonal principal, k < 0 – diagonales por debajo de la principal, k > 0 – por encima. Por defecto - 0.

Valor retornado

Matriz cuyo triángulo inferior se rellenará con unidades; todos los demás lugares se rellenarán con ceros.

Ejemplo en MQL5:

matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);

Print("Tri(3,4,1)

",matrix_a);

matrix_a=matrix::Tri(4,3,-1);

Print("Tri(4,3,-1)

",matrix_a);



/*

Tri(3,4,1)

[[1,1,0,0]

[1,1,1,0]

[1,1,1,1]]

Tri(4,3,-1)

[[0,0,0]

[1,0,0]

[1,1,0]

[1,1,1]]

*/

Ejemplo: