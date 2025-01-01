DocumentaciónSecciones
Función estática. Crea una matriz con unidades en la diagonal indicada y por debajo de la misma, y ceros en el resto.

static matrix matrix::Tri(
  const ulong rows,        // número de filas
  const ulong cols,        // número de columnas
  const int   ndiag=0      // número de diagonales
   );

Parámetros

rows

[in]  Número de filas en la matriz.

cols

[in]  Número de columnas en la matriz.

ndiag=0

[in]  Subdiagonal de la matriz que se rellenará y por debajo la cual se rellenarán las demás diagonales. k = 0 – diagonal principal, k < 0 – diagonales por debajo de la principal, k > 0 – por encima. Por defecto - 0.

Valor retornado

Matriz cuyo triángulo inferior se rellenará con unidades; todos los demás lugares se rellenarán con ceros.

Ejemplo en MQL5:

   matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);
   Print("Tri(3,4,1)\n",matrix_a);
   matrix_a=matrix::Tri(4,3,-1);
   Print("Tri(4,3,-1)\n",matrix_a);
 
/*
   Tri(3,4,1)
   [[1,1,0,0]
    [1,1,1,0]
    [1,1,1,1]]
   Tri(4,3,-1)
   [[0,0,0]
    [1,0,0]
    [1,1,0]
    [1,1,1]]
*/

Ejemplo:

np.tri(352dtype=int)
array([[11100],
       [11110],
       [11111]])