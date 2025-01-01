Tri
Función estática. Crea una matriz con unidades en la diagonal indicada y por debajo de la misma, y ceros en el resto.
static matrix matrix::Tri(
Parámetros
rows
[in] Número de filas en la matriz.
cols
[in] Número de columnas en la matriz.
ndiag=0
[in] Subdiagonal de la matriz que se rellenará y por debajo la cual se rellenarán las demás diagonales. k = 0 – diagonal principal, k < 0 – diagonales por debajo de la principal, k > 0 – por encima. Por defecto - 0.
Valor retornado
Matriz cuyo triángulo inferior se rellenará con unidades; todos los demás lugares se rellenarán con ceros.
Ejemplo en MQL5:
matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);
Ejemplo:
np.tri(3, 5, 2, dtype=int)