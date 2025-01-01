DocumentaciónSecciones
Métodos matriciales para resolver sistemas de ecuaciones lineales

Métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales y calcular la matriz inversa.

Función

Acción

Solve

Resuelve una ecuación matricial lineal o un sistema de ecuaciones algebraicas lineales

LstSq

Resuelve aproximadamente un sistema de ecuaciones algebraicas lineales (para matrices no cuadradas o degeneradas)

Inv

Calcula una matriz inversa multiplicativa con respecto a una matriz cuadrada no degenerada utilizando el método de Jordaan-Gauss.

PInv

Calcula una matriz pseudoinversa según el método de Moore-Penrose