Métodos matriciales para resolver sistemas de ecuaciones lineales
Métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales y calcular la matriz inversa.
Función
Acción
Resuelve una ecuación matricial lineal o un sistema de ecuaciones algebraicas lineales
Resuelve aproximadamente un sistema de ecuaciones algebraicas lineales (para matrices no cuadradas o degeneradas)
Calcula una matriz inversa multiplicativa con respecto a una matriz cuadrada no degenerada utilizando el método de Jordaan-Gauss.
Calcula una matriz pseudoinversa según el método de Moore-Penrose