ArgMin

Retorna el índice del valor mínimo.

ulong  vector::ArgMin();
ulong  matrix::ArgMin();
vector matrix::ArgMin(
  const int  axis       // eje
  );

Parámetros

axis
[in]  Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical.

Valor retornado

Índice del valor mínimo.

Ejemplo:

matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
Print("matrix_a\n",matrix_a);
vector cols_min=matrix_a.ArgMin(0);
vector rows_min=matrix_a.ArgMin(1);
ulong matrix_min=matrix_a.ArgMin();
Print("cols_min=",cols_min);
Print("rows_min=",rows_min);
Print("min index ",matrix_min," min value ",matrix_a.Flat(matrix_min));
/*
matrix_a
[[10,3,2]
 [1,8,12]
 [6,5,4]
 [7,11,9]]
cols_min=[1,0,0]
rows_min=[2,0,2,0]
min index 3 min value 1.0
*/