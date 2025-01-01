- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Reshape
Cambia la forma de una matriz sin cambiar sus datos.
|
void Reshape(
Parámetros
rows
[in] Nuevo número de filas.
cols
[in] Nuevo número de columnas.
Observación
La matriz se procesa según el lugar. No se crea ninguna copia. Podemos establecer las dimensiones que deseemos, es decir, rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. Al aumentar el búfer de la matriz, los valores "sobrantes" no estarán definidos.
Ejemplo:
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};