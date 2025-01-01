MatMul

El método MatMul para realizar el producto de matrices y vectores tiene varias sobrecargas.

Multiplicación de una matriz por una matriz: matrix[M][K] * matrix[K][N] = matrix[M][N]

matrix matrix::MatMul(

const matrix& b

);

Multiplicación de un vector por una matriz: horizontal vector[K] * matrix[K][N] = horizontal vector[N]

vector vector::MatMul(

const matrix& b

);

Multiplicación de una matriz por un vector: matrix[M][K] * vertical vector[K] = vertical vector[M]

vector matrix::MatMul(

const vector& b

);

Multiplicación escalar de vectores: horizontal vector * vertical vector = dot value

scalar vector::MatMul(

const vector& b

);

Parámetros

b

[in] Matriz o vector.

Valor retornado

Matriz, vector o escalar, dependiendo del método utilizado.

Observación

Las matrices a multiplicar deberán ser compatibles, el número de columnas de la primera matriz deberá ser igual al número de filas de la segunda matriz. La multiplicación de matrices es no conmutativa: la multiplicación de la primera matriz por la segunda matriz no es en general igual a la multiplicación de la segunda matriz por la primera.

El producto matricial consiste en todas las combinaciones posibles de los productos escalares de los vectores de fila de la primera matriz y los vectores de columna de la segunda matriz.

En la multiplicación escalar de vectores, sus longitudes deberán coincidir.

Al multiplicar un vector y una matriz, la longitud del vector deberá coincidir exactamente con el número de columnas de la matriz.

Algoritmo ingenuo de multiplicación de matrices en MQL5:

matrix MatrixProduct(const matrix& matrix_a, const matrix& matrix_b)

{

matrix matrix_c;



if(matrix_a.Cols()!=matrix_b.Rows())

return(matrix_c);



ulong M=matrix_a.Rows();

ulong K=matrix_a.Cols();

ulong N=matrix_b.Cols();

matrix_c=matrix::Zeros(M,N);



for(ulong m=0; m<M; m++)

for(ulong k=0; k<K; k++)

for(ulong n=0; n<N; n++)

matrix_c[m][n]+=matrix_a[m][k]*matrix_b[k][n];



return(matrix_c);

}

Ejemplo de multiplicación de matrices

matrix a={{1, 0, 0},

{0, 1, 0}};

matrix b={{4, 1},

{2, 2},

{1, 3}};

matrix c1=a.MatMul(b);

matrix c2=b.MatMul(a);

Print("c1 =

", c1);

Print("c2 =

", c2);

/*

c1 =

[[4,1]

[2,2]]

c2 =

[[4,1,0]

[2,2,0]

[1,3,0]]

*/

Ejemplo de multiplicación de un vector horizontal por una matriz

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- creamos una matriz de 3x5

matrix m35;

m35.Init(3, 5, Arange);

//---

vector v3 = {1, 2, 3};

Print("Producto del vector horizontal v por la matriz m[3,5]");

Print("A la izquierda vector v3 = ", v3);

Print("A la derecha matriz m35 =

", m35);

Print("v3.MatMul(m35) = vector horizontal v[5]

", v3.MatMul(m35));



/* Resultado

Producto del vector horizontal v3 por la matriz m[3,5]

A la izquierda vector v3 = [1,2,3]

A la derecha matriz m35 =

[[0,1,2,3,4]

[5,6,7,8,9]

[10,11,12,13,14]]

v3.MatMul(m35) = vector horizontal v[5]

[40,46,52,58,64]

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rellenamos la matriz con valores incrementales |

//+------------------------------------------------------------------+

void Arange(matrix & m, double start = 0, double step = 1)

{

//---

ulong cols = m.Cols();

ulong rows = m.Rows();

double value = start;

for(ulong r = 0; r < rows; r++)

{

for(ulong c = 0; c < cols; c++)

{

m[r][c] = value;

value += step;

}

}

//---

}

Ejemplo de multiplicación de una matriz por un vector vertical

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- creamos una matriz de 3x5

matrix m35;

m35.Init(3, 5, Arange);

//---

Print("Producto de la matriz m[3,5] por el vector vertical v[5]");

vector v5 = {1,2,3,4,5};

Print("A la izquierda m35 =

",m35);

Print("A la derecha v5 = ",v5);

Print("m35.MatMul(v5) = vector vertical v[3]

",m35.MatMul(v5));



/* Resultado

Producto de la matriz m[3,5] por el vector vertical v[5]

A la izquierda m35 =

[[0,1,2,3,4]

[5,6,7,8,9]

[10,11,12,13,14]]

A la derecha v5 = [1,2,3,4,5]

m35.MatMul(v5) = vector vertical v[3]

[40,115,190]

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rellenamos la matriz con valores incrementales |

//+------------------------------------------------------------------+

void Arange(matrix & m, double start = 0, double step = 1)

{

//---

ulong cols = m.Cols();

ulong rows = m.Rows();

double value = start;

for(ulong r = 0; r < rows; r++)

{

for(ulong c = 0; c < cols; c++)

{

m[r][c] = value;

value += step;

}

}

//---

}

Ejemplo de multiplicación escalar de vectores

void OnStart()

{

//--- multiplicación escalar de vectores horizontales y verticales

vector a= {1, 2, 3}; // vector horizontal

vector b= {4, 5, 6}; // vector vertical

Print("a = ", a);

Print("b = ", b);

Print("1) a.MatMul(b) = ", a.MatMul(b));

//--- mostramos que el método Dot da el mismo resultado

Print("2) a.Dot(b) = ", a.Dot(b));



/* Resultado

a = [1,2,3]

b = [4,5,6]

1) a.MatMul(b) = 32.0

2) a.Dot(b) = 32.0

*/

}

Ver también

Dot, GeMM