Loss

Calcula el valor de la función de pérdida.

double vector::Loss(

const vector& vect_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

...

);





double matrix::Loss(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

);





double matrix::Loss(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Parámetros

vect_true/matrix_true

[in] Vector o matriz de valores verdaderos.

loss

[in] Función de pérdida de la enumeración ENUM_LOSS_FUNCTION.

axis

[in] Valor de la enumeración ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ – eje horizontal, AXIS_VERT – eje vertical).

...

[in] Solo la función de pérdida de Hubert (LOSS_HUBER) puede tener el parámetro delta adicional

Valor retornado

Valor double.

Cómo se usa el parámetro delta en la función de pérdida de Huber (LOSS_HUBER)

double delta = 1.0;

double error = fabs(y - x);

if(error<delta)

loss = 0.5 * error^2;

else

loss = 0.5 * delta^2 + delta * (error - delta);

Observación

La tarea de entrenar una red neuronal consiste en encontrar coeficientes que minimicen el error en la muestra de entrenamiento, usando para ello la función de pérdida (loss function).

El valor de la función de pérdida describe la magnitud de desviación del valor predicho por el modelo respecto al valor real.

Dependiendo del tipo de tarea a resolver se usarán diferentes funciones de pérdida. Por ejemplo: para un problema de regresión, será mean squared error (MSE), para la clasificación binaria, será binary cross-entropy (BCE)..

Ejemplo de llamada de la función de pérdida de Huber: