EigVals

Calcula los valores propios de la matriz global.

bool matrix::EigVals(
  vector&  eigen_values      // vector de valores propios 
   );

Parámetros

eigen_values

[out]  Vector de valores propios derechos.

Valor retornado

Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.

Observación

La única diferencia entre EigVals y Eig es que EigVals no calcula los vectores propios, solo los valores propios.

 

