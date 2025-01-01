EigVals

Calcula los valores propios de la matriz global.

bool matrix::EigVals(

vector& eigen_values

);

Parámetros

eigen_values

[out] Vector de valores propios derechos.

Valor retornado

Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.

Observación

La única diferencia entre EigVals y Eig es que EigVals no calcula los vectores propios, solo los valores propios.