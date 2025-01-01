Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresTransformaciónEigVals CholeskyEigEigValsLULUPQRSVD EigVals Calcula los valores propios de la matriz global. bool matrix::EigVals( vector& eigen_values // vector de valores propios ); Parámetros eigen_values [out] Vector de valores propios derechos. Valor retornado Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false. Observación La única diferencia entre EigVals y Eig es que EigVals no calcula los vectores propios, solo los valores propios. Eig LU