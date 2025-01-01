DocumentaciónSecciones
Limita los elementos de una matriz/vector a un rango especificado de valores válidos.

bool matrix::Clip(
  const double  min_value,     // valor mínimo
  const double  max_value      // valor máximo
   );
bool vector::Clip(
  const double  min_value,     // valor mínimo
  const double  max_value      // valor máximo
   );

Parámetros

min_value

[in]  Valor mínimo.

max_value

[in]  Valor máximo.

Valor retornado

Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.

Observación

La matriz (o vector) se procesa en el lugar. No se crea ninguna copia.

 

Ejemplo:

   matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   bool res=matrix_a.Clip(4,8);
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
  /*
  matrix_a
  [[4,4,4]
   [4,5,6]
   [7,8,8]
   [8,8,8]]
  */