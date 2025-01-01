- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Clip
Limita los elementos de una matriz/vector a un rango especificado de valores válidos.
|
bool matrix::Clip(
Parámetros
min_value
[in] Valor mínimo.
max_value
[in] Valor máximo.
Valor retornado
Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.
Observación
La matriz (o vector) se procesa en el lugar. No se crea ninguna copia.
Ejemplo:
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};