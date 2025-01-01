DocumentaciónSecciones
Retorna una copia de la matriz, reemplazando todos los elementos por encima de la k-ésima diagonal con ceros. Matriz triangular inferior.

matrix matrix::Tril(
  const int     ndiag=0      // índice de la diagonal
   );

Parámetros

ndiag=0

[in]  Diagonal por encima de la cual los elementos se sustituyen por ceros. ndiag = 0 (por defecto) – diagonal principal, ndiag < 0 – por debajo, y ndiag > 0 – por encima de la diagonal principal.

Valor retornado

Matriz cuyo triángulo inferior se rellenará con unidades; todos los demás lugares se rellenarán con ceros.

Ejemplo en MQL5:

   matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   matrix b=a.TriL(-1);
   Print("matrix b \n",b);
 
  /*
  matrix_c
  [[0,0,0]
  [4,0,0]
  [7,8,0]
  [10,11,12]]
  */

Ejemplo en Python:

import numpy as np
 
a=np.tril([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]], -1)
 
[[ 0  0  0]
 [ 4  0  0]
 [ 7  8  0]
 [10 11 12]]