Métodos estadísticos
Métodos para obtener estadísticas descriptivas de matrices y vectores.
|
Función
|
Acción
|
Retorna el índice del valor máximo
|
Retorna el índice del valor mínimo
|
Retrona el valor máximo de la matriz/vector
|
Retorna el valor mínimo de la matriz/vector
|
Retorna el rango de valores de una matriz/vector o el eje de la matriz especificado
|
Suma los elementos de una matriz/vector, que también puede realizarse en un eje(s) especificado(s)
|
Calcula el producto de los elementos de la matriz/vector, que también podrá realizarse a lo largo de un eje especificado
|
Devuelve la suma acumulativa (acumulada) de los elementos de la matriz/vector, incluidos los que se encuentran a lo largo de un eje determinado
|
Devuelve el producto acumulativo de los elementos de la matriz/vector, incluidos los situados a lo largo de un eje determinado
|
Calcula el percentil especificado de los valores de los elementos de la matriz/vector o los elementos a lo largo del eje especificado
|
Calcula el cuantil especificado de los valores de los elementos de la matriz/vector o los elementos a lo largo del eje especificado
|
Calcula la mediana de los elementos del array/vector
|
Calcula la media aritmética de los valores de los elementos
|
Calcula la media ponderada de los valores de la matriz/vector
|
Calcula la desviación media cuadrada (estándar) de los valores de los elementos de la matriz/vector o del eje especificado
|
Calcula la varianza de los valores de los elementos de la matriz/vector
|
Calcula un vector/matriz con los valores de regresión lineal calculados