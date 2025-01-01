DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresEstadísticas 

Métodos estadísticos

Métodos para obtener estadísticas descriptivas de matrices y vectores.

Función

Acción

ArgMax

Retorna el índice del valor máximo

ArgMin

Retorna el índice del valor mínimo

Max

Retrona el valor máximo de la matriz/vector

Min

Retorna el valor mínimo de la matriz/vector

Ptp

Retorna el rango de valores de una matriz/vector o el eje de la matriz especificado

Sum

Suma los elementos de una matriz/vector, que también puede realizarse en un eje(s) especificado(s)

Prod

Calcula el producto de los elementos de la matriz/vector, que también podrá realizarse a lo largo de un eje especificado

CumSum

Devuelve la suma acumulativa (acumulada) de los elementos de la matriz/vector, incluidos los que se encuentran a lo largo de un eje determinado

CumProd

Devuelve el producto acumulativo de los elementos de la matriz/vector, incluidos los situados a lo largo de un eje determinado

Percentile

Calcula el percentil especificado de los valores de los elementos de la matriz/vector o los elementos a lo largo del eje especificado

Quantile

Calcula el cuantil especificado de los valores de los elementos de la matriz/vector o los elementos a lo largo del eje especificado

Median

Calcula la mediana de los elementos del array/vector

Mean

Calcula la media aritmética de los valores de los elementos

Average

Calcula la media ponderada de los valores de la matriz/vector

Std

Calcula la desviación media cuadrada (estándar) de los valores de los elementos de la matriz/vector o del eje especificado

Var

Calcula la varianza de los valores de los elementos de la matriz/vector

LinearRegression

Calcula un vector/matriz con los valores de regresión lineal calculados
SVD