SwapCols

Intercambia las columnas de la matriz.

bool matrix::SwapCols(

const ulong col1,

const ulong col2

);

Parámetros

col1

[in] Índice de la primera columna.

col2

[in] Índice de la segunda columna.

Valor retornado

Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.

Ejemplo: