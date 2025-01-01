QR
Calcula la factorización QR de una matriz.
bool QR(
Parámetros
Q
[out] Matriz con columnas ortonormalizadas. Al activar el modo "complete", el resultado será una matriz ortogonal/unitaria, dependiendo de si A es real/compleja. En este caso, el determinante podría ser +/- 1. Si el número de dimensiones de la matriz de entrada es superior a 2, se retornará una pila de matrices con las propiedades anteriores.
R
[out] Matriz singular superior.
Valor retornado
Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.
Ejemplo:
//--- A*x = b