QR

Calcula la factorización QR de una matriz.

bool  QR(
  matrix&  Q,     // matriz con columnas ortonormalizadas
  matrix&  R      // matriz triangular superior
   );

Parámetros

Q

[out]  Matriz con columnas ortonormalizadas. Al activar el modo "complete", el resultado será una matriz ortogonal/unitaria, dependiendo de si A es real/compleja. En este caso, el determinante podría ser +/- 1. Si el número de dimensiones de la matriz de entrada es superior a 2, se retornará una pila de matrices con las propiedades anteriores.

R

[out]  Matriz singular superior.

Valor retornado

Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.

Ejemplo:

//---  A*x = b
  matrix A = {{01}, {11}, {11}, {21}};
  Print("A \n"A);
  vector b = {1223};
  Print("b \n"b);
//--- A = Q*R
  matrix qr;
  A.QR(qr);
  Print("q \n"q);
  Print("r \n"r);
  matrix qr=q.MatMul(r);
  Print("qr \n"qr);
  /* 
  A
  [[0,1]
  [1,1]
  [1,1]
  [2,1]]
  b
  [1,2,2,3]
  q
  [[0.4082482904638631,-0.8164965809277259,-1.110223024625157e-16,-0.4082482904638631]
  [0.4625425214347352,-0.03745747856526496,0.7041241452319315,0.5374574785652647]
  [-0.5374574785652648,-0.03745747856526496,0.7041241452319316,-0.4625425214347352]
  [-0.5749149571305296,-0.5749149571305299,-0.09175170953613698,0.5749149571305296]]
  r
  [[-1.224744871391589,-0.2415816237971962]
  [-1.22474487139159,-1.466326495188786]
  [1.224744871391589,1.316496580927726]
  [1.224744871391589,0.2415816237971961]]
  qr
  [[-1.110223024625157e-16,1]
  [1,0.9999999999999999]
  [1,1]
  [2,1]]
  */
