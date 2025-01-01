Kron
Retorna el producto de Kronecker de dos matrices, una matriz y un vector, un vector y una matriz o dos vectores.
|
matrix matrix::Kron(
Parámetros
b
[in] Segunda matriz.
Valor retornado
Matriz.
Observación
El producto de Kronecker también se denomina multiplicación de matrices en bloque.
Aquí vemos un sencillo algoritmo del producto de Kronecker para dos matrices en MQL5:
|
matrix MatrixKronecker(const matrix& matrix_a,const matrix& matrix_b)
Ejemplo en MQL5:
|
matrix a={{1,2,3},{4,5,6}};
Ejemplo en Python:
|
import numpy as np