Inicialización

Existen varias formas de declarar e inicializar matrices y vectores.

Función Acción Assign Copia una matriz, vector o array con transformación automática CopyIndicatorBuffer Obtiene en un vector los datos del búfer indicado del indicador especificado en la cantidad especificada CopyRates Obtiene las series históricas de la estructura MqlRates en una matriz o vector del símbolo-periodo especificado en la cantidad especificada. CopyTicks Obtiene en una matriz o vector los ticks de la estructura MqlTick CopyTicksRange Obtiene en una matriz o vector los ticks de la estructura MqlTick en el intervalo de fechas indicado Eye Retorna una matriz con unidades a lo largo de la diagonal y ceros en el resto Identity Crea una matriz unitaria con el tamaño especificado Ones Crea y retorna una nueva matriz rellenada con unidades Zeros Crea y retorna una nueva matriz rellenada con ceros Full Crea y retorna una nueva matriz rellenada con los valores dados Tri Crea una matriz con unidades en la diagonal indicada y por debajo de la misma, y ceros en el resto. Init Inicializa una matriz o vector Fill Rellena una matriz o vector existente con el valor dado Random Función estática. Crea y retorna una nueva matriz o vector relleno de valores aleatorios. Los valores aleatorios se generan uniformemente dentro de un rango determinado.

Declaración de tamaño no especificado (sin asignación de memoria para los datos):

matrix matrix_a; // matriz del tipo double

matrix<double> matrix_a1; // otra forma de declarar una matriz double, resulta adecuada para usar en plantillas

matrixf matrix_a2; // matriz de tipo float

matrix<float> matrix_a3; // matriz de tipo float

vector vector_a; // vecto de tipo double

vector<double> vector_a1;

vectorf vector_a2; // vecto de tipo float

vector<float> vector_a3;

Declaración con declaración del tamaño (con asignación de memoria para datos, pero sin ninguna inicialización):

matrix matrix_a(128,128); // como constantes se pueden especificar tanto parámetros,

matrix<double> matrix_a1(InpRows,InpCols); // como variables

matrixf matrix_a2(1,128); // análogo del vector horizontal

matrix<float> matrix_a3(InpRows,1); // análogo del vector vertical

vector vector_a(256);

vector<double> vector_a1(InpSize);

vectorf vector_a2(SomeFunc()); // la función SomeFunc retorna un número de tipo ulong que se utilizará para establecer el tamaño del vector

vector<float> vector_a3(InpSize+16); // como parámetro se puede utilizar una expresión

Declaración con inicialización (los tamaños de las matrices y vectores en este caso estarán determinados por la secuencia de inicialización):

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix<double> matrix_a1=matrix_a; // las matrices deberán ser del mismo tipo

matrixf matrix_a2={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};

matrix<float> matrix_a3={{1,2},{3,4}};

vector vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5};

vector<double> vector_a1={1,5,2.4,3.3};

vectorf vector_a2={0,1,2,3};

vector<float> vector_a3=vector_a2; // los vectores deberán ser del mismo tipo

Declaración con inicialización:

template<typename T>

void MatrixArange(matrix<T> &mat,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<mat.Rows(); i++)

{

for(ulong j=0; j<mat.Cols(); j++,value+=step)

mat[i][j]=value;

}

}

template<typename T>

void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<vec.Size(); i++,value+=step)

vec[i]=value;

}

matrix matrix_a(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1); // primero, se crea una matriz no inicializada del tamaño size_m x size_k, luego se llama a la función MatrixArange con los parámetros enumerados durante la inicialización

matrixf matrix_a1(10,20,MatrixArange); // después de crear la matriz, se llamará a la función MatrixArange con los parámetros predeterminados

vector vector_a(size,VectorArange,-10.0); // una vez creado el vector, VectorArange se llamará con un parámetro, el segundo parámetro será el parámetro por defecto

vectorf vector_a1(128,VectorArange);

Debemos tener en cuenta que las dimensiones de la matriz o vector se pueden cambiar, ya que la memoria de datos siempre es dinámica.

Métodos estáticos

Métodos estáticos para crear matrices y vectores del tamaño especificado, inicializados de cierta manera:

matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);

matrix<double> matrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI);

matrixf matrix_a2=matrixf::Identity(5,5);

matrixf<float> matrix_a3=matrixf::Ones(5,5);

matrix matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1);

vector vector_a =vector::Ones(256);

vectorf vector_a1=vector<float>::Zeros(16);

vector<float> vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);

Métodos para inicializar las matrices y vectores ya creados: