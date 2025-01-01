Inicialización
Existen varias formas de declarar e inicializar matrices y vectores.
Función
Acción
Copia una matriz, vector o array con transformación automática
Obtiene en un vector los datos del búfer indicado del indicador especificado en la cantidad especificada
Obtiene las series históricas de la estructura MqlRates en una matriz o vector del símbolo-periodo especificado en la cantidad especificada.
Obtiene en una matriz o vector los ticks de la estructura MqlTick
Obtiene en una matriz o vector los ticks de la estructura MqlTick en el intervalo de fechas indicado
Retorna una matriz con unidades a lo largo de la diagonal y ceros en el resto
Crea una matriz unitaria con el tamaño especificado
Crea y retorna una nueva matriz rellenada con unidades
Crea y retorna una nueva matriz rellenada con ceros
Crea y retorna una nueva matriz rellenada con los valores dados
Crea una matriz con unidades en la diagonal indicada y por debajo de la misma, y ceros en el resto.
Inicializa una matriz o vector
Rellena una matriz o vector existente con el valor dado
Función estática. Crea y retorna una nueva matriz o vector relleno de valores aleatorios. Los valores aleatorios se generan uniformemente dentro de un rango determinado.
Declaración de tamaño no especificado (sin asignación de memoria para los datos):
matrix matrix_a; // matriz del tipo double
Declaración con declaración del tamaño (con asignación de memoria para datos, pero sin ninguna inicialización):
matrix matrix_a(128,128); // como constantes se pueden especificar tanto parámetros,
Declaración con inicialización (los tamaños de las matrices y vectores en este caso estarán determinados por la secuencia de inicialización):
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
Declaración con inicialización:
template<typename T>
Debemos tener en cuenta que las dimensiones de la matriz o vector se pueden cambiar, ya que la memoria de datos siempre es dinámica.
Métodos estáticos
Métodos estáticos para crear matrices y vectores del tamaño especificado, inicializados de cierta manera:
matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);
Métodos para inicializar las matrices y vectores ya creados:
matrix matrix_a;