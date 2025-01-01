- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Vsplit
Partición vertical de una matriz en varias submatrices. Lo mismo que Split con axis=1
|
bool matrix::Vsplit(
Parámetros
parts
[in] Número de submatrices en el que se debe dividir la matriz.
splitted
[out] Array de submatrices obtenidas.
Valor retornado
Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.
Observación
Si se especifica el número de submatrices, se obtendrán submatrices del mismo tamaño. Es decir, el número de columnas deberá dividirse por el número "parts" sin resto. Se pueden obtener matrices de diferentes tamaños utilizando un array de tamaños de submatrices. Los elementos del array de tamaños se utilizarán hasta dividir toda la matriz. Si el array de tamaños se ha agotado y la matriz aún no está completamente dividida, el resto sin dividir será la última submatriz.
Ejemplo:
|
matrix matrix_a={{ 1, 2, 3, 4, 5, 6},