Derivative

Calcula los valores de la derivada de la función de activación y los escribe en el vector/matriz transmitido.

bool vector::Derivative(

vector& vect_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

...

);





bool matrix::Derivative(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

);





bool matrix::Derivative(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Parámetros

vect_out/matrix_out

[out] Vector o matriz para obtener los valores calculados de la derivada de la función de activación.

activation

[in] Función de activación de la enumeración ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.

axis

[in] Valor de la enumeración ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ – eje horizontal, AXIS_VERT – eje vertical).

...

[in] Los parámetros adicionales son los mismos que en las funciones de activación. Solo algunas funciones de activación adoptan parámetros adicionales. Si no se especifica ningún parámetro, se utilizarán los valores por defecto.

Valor retornado

Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.

Observación

Las derivadas de las funciones permiten actualizar eficazmente los parámetros del modelo según el error obtenido durante el aprendizaje con la propagación inversa del error.