DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresAprendizaje automáticoDerivative 

Derivative

Calcula los valores de la derivada de la función de activación y los escribe en el vector/matriz transmitido.

bool vector::Derivative(
  vector&                   vect_out,      // vector para obtener los valores
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // función de activación
   ...                                     // parámetros adicionales
   );
 
 
bool matrix::Derivative(
  matrix&                   matrix_out,    // matriz para obtener los valores
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // función de activación
   );
 
 
bool matrix::Derivative(
  matrix&                   matrix_out,    // matriz para obtener los valores
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // función de activación
  ENUM_MATRIX_AXIS          axis,          // eje
   ...                                     // parámetros adicionales
   );

Parámetros

vect_out/matrix_out

 [out]  Vector o matriz para obtener los valores calculados de la derivada de la función de activación.

activation

[in]  Función de activación de la enumeración ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.

axis

[in]  Valor de la enumeración ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ – eje horizontal, AXIS_VERT – eje vertical).

...

[in]  Los parámetros adicionales son los mismos que en las funciones de activación. Solo algunas funciones de activación adoptan parámetros adicionales. Si no se especifica ningún parámetro, se utilizarán los valores por defecto.

Valor retornado

Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.

Observación

Las derivadas de las funciones permiten actualizar eficazmente los parámetros del modelo según el error obtenido durante el aprendizaje con la propagación inversa del error.