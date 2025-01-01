Assign
Copia una matriz, vector o array con transformación automática.
|
bool matrix::Assign(
Parámetros
m, v o array
[in] Matriz, vector o array del que se copian los valores.
Valor retornado
Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.
Observación
A diferencia de Copy, el método Assign también permite copiar arrays. Además, se realiza automáticamente una conversión de tipo, y la matriz o vector resultante se ajustará al tamaño del array copiado.
Ejemplo:
|
//--- copiado de matrices
Ver también