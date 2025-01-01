Correlate
Calcula la función de correlación mutua (correlación cruzada) de dos vectores.
|
vector vector::Correlate(
Parámetros
v
[in] Segundo vector.
mode
[in] El parámetro "mode" define el modo de cálculo de la convolución lineal. Valor de la enumeración ENUM_VECTOR_CONVOLVE.
Valor retornado
Correlación cruzada de dos vectores.
Observación
El parámetro "mode" define el modo de cálculo de la convolución lineal.
Aquí tenemos un algoritmo sencillo para calcular la correlación cruzada de dos vectores en MQL5:
|
vector VectorCrossCorrelationFull(const vector& a,const vector& b)
Ejemplo en MQL5:
|
vector a={1,2,3,4,5};
Ejemplo en Python:
|
import numpy as np