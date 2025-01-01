DocumentaciónSecciones
Calcula la función de correlación mutua (correlación cruzada) de dos vectores.

vector vector::Correlate(
  const vector&          v,        // vector
  ENUM_VECTOR_CONVOLVE   mode      // modo
   );

Parámetros

v

[in]  Segundo vector.

mode

[in]  El parámetro "mode" define el modo de cálculo de la convolución lineal. Valor de la enumeración ENUM_VECTOR_CONVOLVE.

Valor retornado

Correlación cruzada de dos vectores.

Observación

El parámetro "mode" define el modo de cálculo de la convolución lineal.

Aquí tenemos un algoritmo sencillo para calcular la correlación cruzada de dos vectores en MQL5:

vector VectorCrossCorrelationFull(const vectora,const vectorb)
  {
   int    m=(int)a.Size();
   int    n=(int)b.Size();
   int    size=m+n-1;
   vector c=vector::Zeros(size);
 
   for(int i=0i<ni++)
      for(int i_=ii_<i+mi_++)
         c[i_]+=b[n-i-1]*a[i_-i];
 
   return(c);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
vector VectorCrossCorrelationSame(const vectora,const vectorb)
  {
   int    m=(int)a.Size();
   int    n=(int)b.Size();
   int    size=MathMax(m,n);
   vector c=vector::Zeros(size);
 
   for(int i=0i<ni++)
     {
      for(int i_=ii_<i+mi_++)
        {
         int k=i_-size/2+1;
         if(k>=0 && k<size)
            c[k]+=b[n-i-1]*a[i_-i];
        }
     }
 
   return(c);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
vector VectorCrossCorrelationValid(const vectora,const vectorb)
  {
   int    m=(int)a.Size();
   int    n=(int)b.Size();
   int    size=MathMax(m,n)-MathMin(m,n)+1;
   vector c=vector::Zeros(size);
 
   for(int i=0i<ni++)
     {
      for(int i_=ii_<i+mi_++)
        {
         int k=i_-n+1;
         if(k>=0 && k<size)
            c[k]+=b[n-i-1]*a[i_-i];
        }
     }
 
   return(c);
  }

 

Ejemplo en MQL5:

   vector a={1,2,3,4,5};
   vector b={0,1,0.5};
 
   Print("full\n",a.Correlate(b,VECTOR_CONVOLVE_FULL));
   Print("same\n",a.Correlate(b,VECTOR_CONVOLVE_SAME));
   Print("valid\n",a.Correlate(b,VECTOR_CONVOLVE_VALID));
   Print("full\n",b.Correlate(a,VECTOR_CONVOLVE_FULL));
 
  /*
   full
   [0.5,2,3.5,5,6.5,5,0]
   same
   [2,3.5,5,6.5,5]
   valid
   [3.5,5,6.5]
   full
   [0,5,6.5,5,3.5,2,0.5]
  */

 

Ejemplo en Python:

import numpy as np
a=[1,2,3,4,5]
b=[0,1,0.5]
 
print("full\n",np.correlate(a,b,'full'))
print("same\n",np.correlate(a,b,'same'));
print("valid\n",np.correlate(a,b,'valid'));
print("full\n",np.correlate(b,a,'full'))
 
full
 [0.5 2.  3.5 5.  6.5 5.  0. ]
same
 [2.  3.5 5.  6.5 5. ]
valid
 [3.5 5.  6.5]
full
 [0.  5.  6.5 5.  3.5 2.  0.5]

 

