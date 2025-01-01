vector VectorCrossCorrelationFull(const vector& a,const vector& b)

{

int m=(int)a.Size();

int n=(int)b.Size();

int size=m+n-1;

vector c=vector::Zeros(size);



for(int i=0; i<n; i++)

for(int i_=i; i_<i+m; i_++)

c[i_]+=b[n-i-1]*a[i_-i];



return(c);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

vector VectorCrossCorrelationSame(const vector& a,const vector& b)

{

int m=(int)a.Size();

int n=(int)b.Size();

int size=MathMax(m,n);

vector c=vector::Zeros(size);



for(int i=0; i<n; i++)

{

for(int i_=i; i_<i+m; i_++)

{

int k=i_-size/2+1;

if(k>=0 && k<size)

c[k]+=b[n-i-1]*a[i_-i];

}

}



return(c);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

vector VectorCrossCorrelationValid(const vector& a,const vector& b)

{

int m=(int)a.Size();

int n=(int)b.Size();

int size=MathMax(m,n)-MathMin(m,n)+1;

vector c=vector::Zeros(size);



for(int i=0; i<n; i++)

{

for(int i_=i; i_<i+m; i_++)

{

int k=i_-n+1;

if(k>=0 && k<size)

c[k]+=b[n-i-1]*a[i_-i];

}

}



return(c);

}