- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
Activation
Calcula los valores de la función de activación y los escribe en el vector/matriz trasmitido.
|
bool vector::Activation(
Parámetros
vect_out/matrix_out
[out] Vector o matriz para obtener los valores calculados de la función de activación.
activation
[in] Función de activación de la enumeración ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.
axis
[in] Valor de la enumeración ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ – eje horizontal, AXIS_VERT – eje vertical).
...
[in] Parámetros adicionales necesarios para algunas funciones de activación. Si no se especifica ningún parámetro, se utilizarán los valores por defecto.
Valor retornado
Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.
Parámetros adicionales
Algunas funciones de activación adoptan parámetros adicionales. Si no se especifica ningún parámetro, se utilizarán los valores por defecto
|
AF_ELU (Exponential Linear Unit)
Observación
En las redes neuronales artificiales, la función de activación de la neurona define la señal de salida, que viene determinada por la señal de entrada o el conjunto de señales de entrada. La elección de la función de activación influye sustancialmente en las capacidades y el rendimiento de la red neuronal. Las diferentes partes del modelo (capas) pueden utilizar funciones de activación distintas.
Ejemplos de uso de los parámetros adicionales:
|
vector x={0.1, 0.4, 0.9, 2.0, -5.0, 0.0, -0.1};