Identity

La función estática crea una matriz unitaria de un tamaño especificado (no necesariamente cuadrada). La matriz unitaria contiene unidades en la diagonal principal y ceros fuera de la misma. La diagonal principal está formada por elementos de matriz con índices de fila y columna iguales, es decir, [0,0],[1,1],[2,2], etc. Crea una nueva matriz unitaria.

También existe el método Identity, que convierte una matriz existente en una matriz unitaria.

static matrix matrix::Identity(

const ulong rows,

const ulong cols,

);



void matrix::Identity();



Parámetros

rows

[in] Número de filas (y columnas) en la matriz n x n.

Valor retornado

Retorna una matriz unitaria. Una matriz unitaria es una matriz cuadrada con unidades en la diagonal principal.

Ejemplo en MQL5:

matrix identity=matrix::Identity(3,3);

Print("identity =

", identity);

/*

identity =

[[1,0,0]

[0,1,0]

[0,0,1]]

*/

matrix identity2(3,5);

identity2.Identity();

Print("identity2 =

", identity2);

/*

identity2 =

[[1,0,0,0,0]

[0,1,0,0,0]

[0,0,1,0,0]]

*/

Ejemplo en Python: