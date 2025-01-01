Identity
La función estática crea una matriz unitaria de un tamaño especificado (no necesariamente cuadrada). La matriz unitaria contiene unidades en la diagonal principal y ceros fuera de la misma. La diagonal principal está formada por elementos de matriz con índices de fila y columna iguales, es decir, [0,0],[1,1],[2,2], etc. Crea una nueva matriz unitaria.
También existe el método Identity, que convierte una matriz existente en una matriz unitaria.
static matrix matrix::Identity(
Parámetros
rows
[in] Número de filas (y columnas) en la matriz n x n.
Valor retornado
Retorna una matriz unitaria. Una matriz unitaria es una matriz cuadrada con unidades en la diagonal principal.
Ejemplo en MQL5:
matrix identity=matrix::Identity(3,3);
Ejemplo en Python:
np.identity(3)