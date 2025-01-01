- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Sort
Clasifica una matriz o un vector según su lugar.
|
void vector::Sort(
Parámetros
axis
[in] Eje para la clasificación: 0 – horizontal, 1 – vertical.
func_name
[in] Comparador. Podemos especificar uno de los valores de la enumeración ENUM_SORT_MODE o nuestra propia función de comparación. Si no especificamos ninguna función, se utilizará la clasificación ascendente.
La función de comparación personalizada puede ser de dos tipos:
- int comparator(T x1,T x2)
- int comparator(T x1,T x2,TContext context)
Aquí T será el tipo de matriz o vector, mientras que TContex será el tipo de la variable context transmitida como parámetro opcional al método Sort.
context
[in] Parámetro opcional que se puede transmitir a la función de clasificación personalizada.
Valor retornado
No. La clasificación se realiza según el lugar: se aplica a los datos de la matriz/vector para los que se llama al método Sort.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+