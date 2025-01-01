Median

Calcula la mediana de los elementos del array/vector.

double vector::Median();



double matrix::Median();



vector matrix::Median(

const int axis

);

Parámetros

axis

[in] Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical.

Valor retornado

Mediana: escalar o vectorial.

Observación

La mediana es un valor tal que exactamente la mitad de los elementos de la matriz/vector serán menores que él, y la otra mitad serán mayores. Lo mismo que Quantile(0.5) y Percentile(50). La secuencia deberá estar clasificada para calcular correctamente los percentiles.

Ejemplo: