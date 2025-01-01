Median
Calcula la mediana de los elementos del array/vector.
double vector::Median();
Parámetros
axis
[in] Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical.
Valor retornado
Mediana: escalar o vectorial.
Observación
La mediana es un valor tal que exactamente la mitad de los elementos de la matriz/vector serán menores que él, y la otra mitad serán mayores. Lo mismo que Quantile(0.5) y Percentile(50). La secuencia deberá estar clasificada para calcular correctamente los percentiles.
Ejemplo:
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};