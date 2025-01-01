DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresManipulaciónHasNan 

HasNan

Retorna el número de valores NaN en una matriz/vector.

ulong vector::HasNan();
 
ulong matrix::HasNan();

Valor retornado

Número de elementos de una matriz/vector que contienen un valor NaN.

Observación

Los métodos Compare y CompareByDigits, al comparar el par correspondiente de elementos que tienen valores NaN, considera que estos elementos son iguales, mientras que en una comparación normal con coma flotante NaN != NaN.

Ejemplo:

void OnStart(void)
  {
   double x=sqrt(-1);
 
   Print("single: ",x==x);
 
   vector<double> v1={x};
   vector<double> v2={x};
 
   Print("vector: "v1.Compare(v2,0)==0);
  }
 
/* Resultado:
 
 single: false
 vector: true
*/

 

Ver también

MathClassify, Compare, CompareByDigits

 