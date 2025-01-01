- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
HasNan
Retorna el número de valores NaN en una matriz/vector.
|
ulong vector::HasNan();
Valor retornado
Número de elementos de una matriz/vector que contienen un valor NaN.
Observación
Los métodos Compare y CompareByDigits, al comparar el par correspondiente de elementos que tienen valores NaN, considera que estos elementos son iguales, mientras que en una comparación normal con coma flotante NaN != NaN.
Ejemplo:
|
void OnStart(void)
