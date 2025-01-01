- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Set
Establece el valor para el elemento del vector según el índice especificado.
|
bool vector::Set(
Parámetros
index
[in] Índice del elemento para el que se debe establecer el valor.
value
[in] Valor.
Valor retornado
Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.
Observación
El método Set hace lo mismo que la asignación del valor a través de corchetes, a saber: vector[index]=value. Se ha añadido para transferir con mayor comodidad el código desde los lenguajes donde se utiliza un registro de este tipo. El ejemplo a continuación muestra las dos opciones para rellenar el vector con los valores según el índice especificado.
Ejemplo:
|
void OnStart()