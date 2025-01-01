DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresManipulaciónSet 

Set

Establece el valor para el elemento del vector según el índice especificado.

bool vector::Set(
  ulong   index,     // índice del elemento
  double  value      // valor
   );

Parámetros

index

[in]  Índice del elemento para el que se debe establecer el valor.

value

[in]  Valor.

Valor retornado

Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.

Observación

El método Set hace lo mismo que la asignación del valor a través de corchetes, a saber: vector[index]=value. Se ha añadido para transferir con mayor comodidad el código desde los lenguajes donde se utiliza un registro de este tipo. El ejemplo a continuación muestra las dos opciones para rellenar el vector con los valores según el índice especificado.

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//---
   vector v1(10VectorAssignValues);
   Print("v1 = "v1);
 
   vector v2(10VectorSetValues);
   Print("v2 = "v2);
  }
 /* Resultado
  v1 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  v2 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  */
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rellena el vector con grados de un número usando una operación de asignación     |
//+------------------------------------------------------------------+
void VectorAssignValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v[k]=value;
      value*=2;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rellena el vector con grados de un número usando el método Set                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void VectorSetValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v.Set(kvalue);
      value*=2;
     }
  }