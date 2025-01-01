Cholesky
Calcula la descomposición de Cholesky.
bool matrix::Cholesky(
Parámetros
L
[out] Matriz triangular inferior.
Valor retornado
Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.
Observación
Retorna la expansión de Cholesky, L * L.H, de una matriz cuadrada A, donde L es la matriz rectangular inferior y .H es la matriz conjugada hermitiana (que es la transposición habitual cuando A es real). A debe ser hermitiana (simétrica, si es real) y positivamente definida. La función no comprueba si A es hermitiana o no. Además, solo se utilizan los elementos rectangulares inferiores y diagonales de A. De hecho, solo se retorna L.
Ejemplo:
matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.1825367, 9.85910595}};