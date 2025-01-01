Cholesky

Calcula la descomposición de Cholesky.

bool matrix::Cholesky(

matrix& L

);

Parámetros

L

[out] Matriz triangular inferior.

Valor retornado

Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.

Observación

Retorna la expansión de Cholesky, L * L.H, de una matriz cuadrada A, donde L es la matriz rectangular inferior y .H es la matriz conjugada hermitiana (que es la transposición habitual cuando A es real). A debe ser hermitiana (simétrica, si es real) y positivamente definida. La función no comprueba si A es hermitiana o no. Además, solo se utilizan los elementos rectangulares inferiores y diagonales de A. De hecho, solo se retorna L.

Ejemplo: