Diag

Extrae una diagonal o crea una matriz diagonal.

vector matrix::Diag(

const int ndiag=0

);



void matrix::Diag(

const vector v,

const int ndiag=0

);

Parámetros

v

[in] Vector cuyos elementos deben inscribirse en la diagonal correspondiente (ndiag=0 – diagonal principal).

ndiag=0

[in] Diagonal. Por defecto - 0. Para las diagonales por encima de la principal, ndiag>0, para las diagonales por debajo, ndiag<0.

Observación

Podemos establecer una diagonal para matrices no distribuidas (sin dimensiones). En este caso, se creará una matriz nula con el tamaño correspondiente al vector diagonal y, a continuación, los valores de los elementos del vector se insertarán en la diagonal correspondiente. Si establecemos una diagonal en una matriz existente, las dimensiones de la matriz no cambiarán y los valores de los elementos de la matriz fuera del vector de diagonal tampoco cambiarán.

Ejemplo: