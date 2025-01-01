DocumentaciónSecciones
Extrae una diagonal o crea una matriz diagonal.

vector matrix::Diag(
  const int     ndiag=0      // número de la diagonal
   );
 
void matrix::Diag(
  const vector  v,           // vector de diagonal
  const int     ndiag=0      // número de la diagonal
   );

Parámetros

v

[in]  Vector cuyos elementos deben inscribirse en la diagonal correspondiente (ndiag=0 – diagonal principal).

ndiag=0

[in]  Diagonal. Por defecto - 0. Para las diagonales por encima de la principal, ndiag>0, para las diagonales por debajo, ndiag<0.

 

Observación

Podemos establecer una diagonal para matrices no distribuidas (sin dimensiones). En este caso, se creará una matriz nula con el tamaño correspondiente al vector diagonal y, a continuación, los valores de los elementos del vector se insertarán en la diagonal correspondiente. Si establecemos una diagonal en una matriz existente, las dimensiones de la matriz no cambiarán y los valores de los elementos de la matriz fuera del vector de diagonal tampoco cambiarán.

Ejemplo:

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Diag(v1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2;
   m2.Diag(v1,-1);
   Print("m2\n",m2);
   matrix m3;
   m3.Diag(v1,1);
   Print("m3\n",m3);
   matrix m4=matrix::Full(4,5,9);
   m4.Diag(v1,1);
   Print("m4\n",m4);
   
   Print("diag -1 - ",m4.Diag(-1));
   Print("diag 0 - ",m4.Diag());
   Print("diag 1 - ",m4.Diag(1));
 
  /*
 
  m1
  [[1,0,0]
  [0,2,0]
  [0,0,3]]
  m2
  [[0,0,0]
  [1,0,0]
  [0,2,0]
  [0,0,3]]
  m3
  [[0,1,0,0]
  [0,0,2,0]
  [0,0,0,3]]
  m4
  [[9,1,9,9,9]
  [9,9,2,9,9]
  [9,9,9,3,9]
  [9,9,9,9,9]]
  diag -1 - [9,9,9]
  diag 0 - [9,9,9,9]
  diag 1 - [1,2,3,9]
  */
