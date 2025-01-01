- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Diag
Extrae una diagonal o crea una matriz diagonal.
|
vector matrix::Diag(
Parámetros
v
[in] Vector cuyos elementos deben inscribirse en la diagonal correspondiente (ndiag=0 – diagonal principal).
ndiag=0
[in] Diagonal. Por defecto - 0. Para las diagonales por encima de la principal, ndiag>0, para las diagonales por debajo, ndiag<0.
Observación
Podemos establecer una diagonal para matrices no distribuidas (sin dimensiones). En este caso, se creará una matriz nula con el tamaño correspondiente al vector diagonal y, a continuación, los valores de los elementos del vector se insertarán en la diagonal correspondiente. Si establecemos una diagonal en una matriz existente, las dimensiones de la matriz no cambiarán y los valores de los elementos de la matriz fuera del vector de diagonal tampoco cambiarán.
Ejemplo:
|
vector v1={1,2,3};