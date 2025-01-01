Convolve
Retorna la convolución lineal discreta de dos vectores de secuencias.
vector vector::Convolve(
Parámetros
v
[out] Segundo vector.
mode
[in] El parámetro de modo determina el modo de cálculo de convolución lineal ENUM_VECTOR_CONVOLVE.
Valor retornado
Convolución lineal discreta de dos vectores.
Algoritmo simple para calcular la convolución de dos vectores en MQL5:
vector VectorConvolutionFull(const vector& a,const vector& b)
Ejemplo en MQL5:
vector a= {1, 2, 3, 4, 5};
Ejemplo en Python:
import numpy as np