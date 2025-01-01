Random
Función estática. Crea y retorna una nueva matriz o vector relleno de valores aleatorios. Los valores aleatorios se generan uniformemente dentro de un rango determinado.
static vector vector::Random(
Función para rellenar una matriz o vector existente con valores aleatorios. Los valores aleatorios se generan uniformemente dentro del rango especificado.
void vector::Random(
Parámetros
rows
[in] Número de filas.
cols
[in] Número de columnas.
size
[in] Longitud del vector.
min=0.0
[in] Valor mínimo en la muestra generada de números aleatorios.
max=1.0
[in] Valor máximo en la muestra generada de números aleatorios.
Valor retornado
Retorna una nueva matriz a partir de las filas y columnas dadas, con valores aleatorios.
Ejemplo
