Inv

Calcula una matriz inversa multiplicativa con respecto a una matriz cuadrada no degenerada utilizando el método de Jordaan-Gauss.

matrix matrix::Inv()

Valor retornado

Matriz inversa multiplicativa.

Observación

El producto de la matriz origen y una matriz inversa será una matriz unitaria.

Si al menos una fila (columna) de una matriz es cero, no se podrá obtener la matriz inversa.

Si dos (o más) filas (columnas) de una matriz son linealmente dependientes, no se podrá obtener la matriz inversa.

Ejemplo: