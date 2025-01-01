DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresManipulación 

Manipulaciones sobre matrices y vectores

Métodos para realizar operaciones básicas con matrices: rellenar, copiar, obtener una parte de una matriz, transponer, dividir y clasificar.

También existen varios métodos para trabajar con las filas y columnas de una matriz.

Función

Acción

HasNan

Retorna el número de valores NaN en una matriz/vector

ReplaceNan

Sustituye NaN en una matriz/vector por un nuevo valor y retorna el número de elementos sustituidos.

Transpose

Gira o reorganiza los ejes de una matriz, retorna una matriz modificada

TransposeConjugate

Transposición de una matriz compleja con conjugación. Desarrolla o reorganiza los ejes de la matriz alterando el signo de la parte imaginaria de los números complejos, devolviendo la matriz modificada

TriL

Retorna una copia de la matriz, reemplazando todos los elementos por encima de la k-ésima diagonal con ceros. Matriz triangular inferior

TriU

Retorna una copia de la matriz, reemplazando todos los elementos por debajo de la k-ésima diagonal con ceros. Matriz triangular superior

Diag

Extrae una diagonal o crea una matriz diagonal

Row

Devuelve un vector de filas. Escribe el vector en la fila especificada

Col

Retorna un vector de columna. Escribe un vector en la columna especificada

Copy

Retorna la copia de una matriz/vector dado

Concat

Concatena 2 submatrices en una sola matriz. Concatena 2 vectores en uno.

Compare

Compara los elementos de dos matrices/vectores con una precisión determinada

CompareByDigits

Compara si los elementos de dos matrices/vectores coinciden con una precisión de dígitos significativos

CompareByDigits

Ejecuta una comparación absoluta de dos matrices, transformando sus filas secuenciales en vectores unidimensionales

Flat

Permite direccionar hacia un elemento de la matriz a través de un único índice en lugar de dos

Clip

Limita los elementos de una matriz/vector a un rango especificado de valores válidos

Reshape

Cambia la forma de una matriz sin cambiar sus datos

Resize

Retorna una nueva matriz de la forma y el tamaño especificados

SwapRows

Intercambia las filas de la matriz

SwapCols

Intercambia las columnas de la matriz

Split

Partición de una matriz en varias submatrices

Hsplit

Partición horizontal de una matriz en varias submatrices. Lo mismo que Split con axis=0

Vsplit

Partición vertical de una matriz en varias submatrices. Los mismo que Split с axis=1

ArgSort

Realiza la clasificación indirecta en una matriz o vector.

Sort

Clasifica una matriz o un vector según su lugar.