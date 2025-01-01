- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Manipulaciones sobre matrices y vectores
Métodos para realizar operaciones básicas con matrices: rellenar, copiar, obtener una parte de una matriz, transponer, dividir y clasificar.
También existen varios métodos para trabajar con las filas y columnas de una matriz.
|
Función
|
Acción
|
Retorna el número de valores NaN en una matriz/vector
|
Sustituye NaN en una matriz/vector por un nuevo valor y retorna el número de elementos sustituidos.
|
Gira o reorganiza los ejes de una matriz, retorna una matriz modificada
|
Transposición de una matriz compleja con conjugación. Desarrolla o reorganiza los ejes de la matriz alterando el signo de la parte imaginaria de los números complejos, devolviendo la matriz modificada
|
Retorna una copia de la matriz, reemplazando todos los elementos por encima de la k-ésima diagonal con ceros. Matriz triangular inferior
|
Retorna una copia de la matriz, reemplazando todos los elementos por debajo de la k-ésima diagonal con ceros. Matriz triangular superior
|
Extrae una diagonal o crea una matriz diagonal
|
Devuelve un vector de filas. Escribe el vector en la fila especificada
|
Retorna un vector de columna. Escribe un vector en la columna especificada
|
Retorna la copia de una matriz/vector dado
|
Concatena 2 submatrices en una sola matriz. Concatena 2 vectores en uno.
|
Compara los elementos de dos matrices/vectores con una precisión determinada
|
Compara si los elementos de dos matrices/vectores coinciden con una precisión de dígitos significativos
|
Ejecuta una comparación absoluta de dos matrices, transformando sus filas secuenciales en vectores unidimensionales
|
Permite direccionar hacia un elemento de la matriz a través de un único índice en lugar de dos
|
Limita los elementos de una matriz/vector a un rango especificado de valores válidos
|
Cambia la forma de una matriz sin cambiar sus datos
|
Retorna una nueva matriz de la forma y el tamaño especificados
|
Intercambia las filas de la matriz
|
Intercambia las columnas de la matriz
|
Partición de una matriz en varias submatrices
|
Partición horizontal de una matriz en varias submatrices. Lo mismo que Split con axis=0
|
Partición vertical de una matriz en varias submatrices. Los mismo que Split с axis=1
|
Realiza la clasificación indirecta en una matriz o vector.
|
Clasifica una matriz o un vector según su lugar.