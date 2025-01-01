RegressionMetric

Calcula la métrica de regresión para evaluar la calidad de los datos previstos respecto a los datos reales

double vector::RegressionMetric(

const vector& vector_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



double matrix::RegressionMetric(

const matrix& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



vector matrix::RegressionMetric(

const matrix& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric,

int axis

);

Parámetros

vector_true/matrix_true

[in] Vector o matriz de valores verdaderos.

metric

[in] Tipo de métrica de la enumeración ENUM_REGRESSION_METRIC.

axis

[in] Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical.

Valor retornado

La métrica calculada supone una valoración de la calidad de los datos predichos respecto a los datos verdaderos.

Observación

REGRESSION_MAE – media de las diferencias absolutas entre los valores previstos y los valores reales correspondientes

REGRESSION_MSE – media de los cuadrados de las diferencias entre los valores previstos y los valores reales correspondientes

REGRESSION_RMSE – raíz cuadrada de MSE

REGRESSION_R2 - 1 – MSE(regresión) / MSE(media)

REGRESSION_MAPE – error absoluto medio (MAE) en porcentaje

REGRESSION_MSPE – error cuadrático medio (MSE) en porcentaje

REGRESSION_RMSLE – RMSE calculado en escala logarítmica

Ejemplo: