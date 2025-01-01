- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
RegressionMetric
Calcula la métrica de regresión para evaluar la calidad de los datos previstos respecto a los datos reales
|
double vector::RegressionMetric(
Parámetros
vector_true/matrix_true
[in] Vector o matriz de valores verdaderos.
metric
[in] Tipo de métrica de la enumeración ENUM_REGRESSION_METRIC.
axis
[in] Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical.
Valor retornado
La métrica calculada supone una valoración de la calidad de los datos predichos respecto a los datos verdaderos.
Observación
- REGRESSION_MAE – media de las diferencias absolutas entre los valores previstos y los valores reales correspondientes
- REGRESSION_MSE – media de los cuadrados de las diferencias entre los valores previstos y los valores reales correspondientes
- REGRESSION_RMSE – raíz cuadrada de MSE
- REGRESSION_R2 - 1 – MSE(regresión) / MSE(media)
- REGRESSION_MAPE – error absoluto medio (MAE) en porcentaje
- REGRESSION_MSPE – error cuadrático medio (MSE) en porcentaje
- REGRESSION_RMSLE – RMSE calculado en escala logarítmica
Ejemplo:
|
vector y_true = {3, -0.5, 2, 7};