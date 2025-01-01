Eye

La función estática crea una matriz del tamaño especificado con unidades en la diagonal especificada y ceros fuera de la diagonal. Retorna una matriz con unidades a lo largo de la diagonal y ceros en el resto.

static matrix matrix::Eye(

const ulong rows,

const ulong cols,

const int ndiag=0

);

Parámetros

rows

[in] Número de filas en la salida.

cols

[in] Número de columnas en la salida.

ndiag=0

[in] El índice de la diagonal: 0 (por defecto) indica la diagonal principal; el valor positivo indica la diagonal superior, el valor negativo, la diagonal inferior.

Valor retornado

Es una matriz en la que todos los elementos son iguales a cero, excepto la k-ésima diagonal, cuyos valores son iguales a uno.

Ejemplo en MQL5:

matrix eye=matrix::Eye(3, 3);

Print("eye =

", eye);



eye=matrix::Eye(4, 4,1);

Print("eye =

", eye);

/*

eye =

[[1,0,0]

[0,1,0]

[0,0,1]]

eye =

[[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,1]

[0,0,0,0]]

*/

Ejemplo en Python: