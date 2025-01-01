Eye
La función estática crea una matriz del tamaño especificado con unidades en la diagonal especificada y ceros fuera de la diagonal. Retorna una matriz con unidades a lo largo de la diagonal y ceros en el resto.
static matrix matrix::Eye(
Parámetros
rows
[in] Número de filas en la salida.
cols
[in] Número de columnas en la salida.
ndiag=0
[in] El índice de la diagonal: 0 (por defecto) indica la diagonal principal; el valor positivo indica la diagonal superior, el valor negativo, la diagonal inferior.
Valor retornado
Es una matriz en la que todos los elementos son iguales a cero, excepto la k-ésima diagonal, cuyos valores son iguales a uno.
Ejemplo en MQL5:
matrix eye=matrix::Eye(3, 3);
Ejemplo en Python:
np.eye(3, dtype=int)