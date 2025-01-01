Flat

Permite direccionar hacia un elemento de la matriz a través de un único índice en lugar de dos.

bool matrix::Flat(

const ulong index,

const double value

);



double matrix::Flat(

const ulong index,

);



Parámetros

index

[in] Índice flat

value

[in] Valor a establecer según el índice especificado.

Valor retornado

Valor según el índice especificado.

Observación

Para la matriz matrix mat(3,3), los accesos se pueden escribir así:

para la lectura – x=mat.Flat(4), lo que equivale en escritura a x=mat[1][1]

para la escritura – mat.Flat(5, 42), lo que equivale en escritura a mat[1][2]=42

Ejemplo: