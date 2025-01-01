- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Flat
Permite direccionar hacia un elemento de la matriz a través de un único índice en lugar de dos.
|
bool matrix::Flat(
Parámetros
index
[in] Índice flat
value
[in] Valor a establecer según el índice especificado.
Valor retornado
Valor según el índice especificado.
Observación
Para la matriz matrix mat(3,3), los accesos se pueden escribir así:
- para la lectura – x=mat.Flat(4), lo que equivale en escritura a x=mat[1][1]
- para la escritura – mat.Flat(5, 42), lo que equivale en escritura a mat[1][2]=42
Ejemplo:
|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};