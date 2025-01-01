DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresCaracterísticas 

Métodos de características

Métodos para obtener las siguientes características de la matriz:

  • número de filas
  • número de columnas
  • norma
  • número de condiciones
  • determinante
  • rango de la matriz
  • traza
  • espectro

Función

Acción

Rows

Retorna el número de filas en la matriz

Cols

Retorna el número de columnas en la matriz

Size

Retorna el tamaño del vector

Norm

Retorna la norma de una matriz o vector

Cond

Calcula el número de condiciones de una matriz

Det

Calcula el determinante de una matriz cuadrada no degenerada

SLogDet

Calcula el signo y el logaritmo del determinante de la matriz

Rank

Retorna el rango de una matriz utilizando el método de Gauss

Trace

Retorna la suma de los elementos en las diagonales de la matriz

Spectrum

Retorna el espectro de una matriz como el conjunto de sus valores propios partiendo del producto AT*A