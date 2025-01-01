Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresCaracterísticas
Métodos de características
Métodos para obtener las siguientes características de la matriz:
- número de filas
- número de columnas
- norma
- número de condiciones
- determinante
- rango de la matriz
- traza
- espectro
Función
|
Acción
|
Retorna el número de filas en la matriz
|
Retorna el número de columnas en la matriz
|
Retorna el tamaño del vector
|
Retorna la norma de una matriz o vector
|
Calcula el número de condiciones de una matriz
|
Calcula el determinante de una matriz cuadrada no degenerada
|
Calcula el signo y el logaritmo del determinante de la matriz
|
Retorna el rango de una matriz utilizando el método de Gauss
|
Retorna la suma de los elementos en las diagonales de la matriz
|
Retorna el espectro de una matriz como el conjunto de sus valores propios partiendo del producto AT*A